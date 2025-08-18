Risc mare de inundații în Prahova. A fost emis cod portocaliu

Un nou cod portocaliu de inundații, emis de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) intră în vigoare astăzi, 18 august 2025, și cuprinde și județul Prahova.

Astfel, potrivit INHGA, este în vigoare un cod portocaliu de inundații, în intervalul 18.08.2025 ora 14:00 – 18.08.2025 ora 24:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Tărlung (afluent al râului Râul Negru) – judeţele: Braşov şi Covasna, Argeş – bazin superior, Dâmboviţa – bazin superior (judeţele: Argeş şi Dâmboviţa), Ialomiţa – bazin amonte S.H. Moroeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moroeni – amonte S.H. Siliştea Snagovului (judeţele: Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov), Prahova – bazin superior, Teleajen – bazin amonte Ac. Măneciu şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Măneciu (judeţul Prahova).

Avertizarea Hidrologică vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte severe de inundaţii locale, care se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare pe unele râuri mici din judeţele Dâmboviţa şi Prahova.

„Populaţia din zonele afectate este rugată să manifeste prudenţă sporită şi să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă. De asemenea, este recomandat ca bunurile de valoare să fie protejate, iar persoanele aflate în zone cu potenţial risc să fie pregătite pentru evacuare temporară, în cazul în care situaţia o va impune”, se arată în comunicatul hidrologilor.

