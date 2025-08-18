Șoferi beți pe drumurile din Prahova în minivacanța de Sf. Maria

Minivacanța de Sfânta Maria, care tocmai s-a încheiat, a dat bătăi de cap polițiștilor din județ. Mai mulți șoferi au fost depistați în trafic sub influența alcoolului.

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Urlați au oprit la data de 15 august a.c. un motociclu care circula pe o strada din oraș, către Drumul Național 1B.

Conducătorul acestuia a fost identificat ca fiind un tânăr de 20 de ani din municipiul Ploiești.

Acesta a fost testat cu aparatul DrugTest, rezultatul fiind pozitiv la Cannabis THC 5, iar în urma realizării prestației medico-legale de analizare a mostrelor biologice de reprezentanții INML, s-a constatat că la momentul recoltării, conducătorul motociclului prezenta în organism substanțe psihoactive.

De asemenea, în urma verificărilor efectuate în bazele de date, s-a constatat că tânărul în cauză nu avea permis corespunzător categoriei de vehicule din care face motociclul.

Polițiștii rutieri continuă cercetările pentru stabilirea situației de fapt și luarea tuturor măsurilor legale care se impun.

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au oprit la data de 15 august a.c. un autoturism care circula pe Drumul Național 72, în localitatea Stoenești.

În urma verificărilor efectuate aceștia au identificat conducătorul auto în persoana unui bărbat de 61 de ani din municipiul Ploiești și întrucât acesta emana halenă alcoolică a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției orașului Boldești-Scăeni au oprit pentru control la data de 15 august a.c. un autoturism care circula pe Drumul Național 1A, în localitatea Lipănești.

Conducătorul auto a fost identificat ca fiind un bărbat de 37 de ani din comuna Bălțești și întrucât acesta emana halenă alcoolică a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Acestas a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Vălenii de Munte aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe DJ 219 în localitatea Teișani la data de 16 august a.c., în jurul orei 20:00, au oprit pentru control un autoturism.

În urma verificărilor efectuate aceștia au identificat conducătorul auto în persoana unui bărbat de 74 de ani din localitatea Predeal-Sărari și întrucât acesta emana halenă alcoolică a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 0,48mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Drajna aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza localității Măneciu la data de 16 august a.c., în jurul orei 23:00, au oprit pentru control un autoturism.

În urma verificărilor efectuate aceștia au identificat conducătorul auto în persoana unui bărbat de 48 de ani din aceeași localitate și întrucât acesta emana halenă alcoolică a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 1,05 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de rconducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.

Polițiștii Serviciului Rutier aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe DN1B, pe raza localității Albești-Paleologul, la de 17 august a.c., în jurul orei 15:30, au oprit pentru control un ansamblu de vehicule format din autoutilitară și semiremorcă.

În urma verificărilor efectuate aceștia au identificat conducătorul auto în persoana unui bărbat de 53 de ani din comuna Gornet și întrucât acesta emana halenă alcoolică a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 1,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.