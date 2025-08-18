Beat și fără permis a provocat un accident la Brătășanca

Un bărbat în vârstă de 42 de ani a fost reținut de polițiștii prahoveni după ce a provocat un accident rutier pe DN72, la Brătășanca. Totul s-a întâmplat sâmbătă seara, în jurul orei 21.45.

Potrivit cercetărilor efectuate de polițiști un bărbat de 42 de ani ar fi condus un autoturism pe DN 72 în localitatea Brătășanca, iar la un moment dat ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de un bărbat de 46 de ani.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date s-a constatat faptul că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Întrucât acesta emana halenă alcoolică a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 1,19 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În urma probatoriului administrat față de persoana în cauză a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat unității de parchet competente pentru luarea unei alte măsuri preventive.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și sub influența băuturilor alcoolice.