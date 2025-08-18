Percheziții în Prahova într-un dosar de furt

Două persoane din Prahova, cu vârste de 44 și 14 ani, sunt cercetate într-un dosar de furt calificat. Polițiștii au descins la adresele lor la sfârșitul săptămânii trecute.

Potrivit IPJ Prahova, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Cocorăștii Colț au reținut la data de 15 august doi bărbați bănuiți de comiterea infracțiunii de furt calificat.

În fapt, în dimineața zilei de 14 august a.c., persoanele bănuite de comiterea faptei ar fi escaladat un gard al unei societăți din comuna Brazi și ar fi pătruns în incinta punctului de lucru, de unde ar fi sustras mai multe bunuri, a căror valoare estimativă ar fi de 13.000 lei.

Pentru completarea materialului probator, la data de 15 august, polițiștii au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară în județul Prahova, la adresa unor persoane bănuite.

Cu ocazia activităților desfășurate, bunurile sustrase au fost identificate și recuperate integral, iar cei doi bărbați cu vârste de 44, respectiv 14 ani au fost conduși la sediul poliției pentru audieri, ulterior, față de aceștia fiind dispusă măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore.

În cauză, cercetările sunt continuate de polițiști în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.