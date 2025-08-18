Ploi și vijelii astăzi în tot județul Prahova

Meteorologii au emis în această dimineață două avertizări cod portocaliu și cod galben valabile în județul Prahova. Sunt așteptate ploi torențiale, instabilitate atmosferică și vijelii.

- Publicitate -

Potrivit ANM, astăzi, între orele 10.00 și 23.00, în cea mai mare parte a Olteniei, în vestul, nordul și centrul Munteniei, precum și în sudul Transilvaniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h) și pe arii restrânse grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm).

În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.

Astfel de fenomene vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului, iar în sudul Moldovei și în Bărăgan vor fi intensificări ale vântului cu rafale, în general, de 40…50 km/h.

Educație Admitere la Facultatea de Moașe și Asistență Medicală Ploiești Consiliul Județean Prahova anunță o nouă oportunitate pentru viitorii profesioniști din sănătate! Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București organizează, în această toamnă,...

- Publicitate -

Tot astăzi, în intervalul 14.00-21.00 intră în vigoare un cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată, averse importante cantitativ.

Zone afectate: județele Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, zona de munte a județelor Alba, Sibiu, Brașov, Dâmbovița, Prahova.

În județele Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, precum și zona de munte a județelor Alba, Sibiu, Brașov, Dâmbovița și Prahova vor fi averse importante cantitativ, frecvente descărcări electrice și pe arii restrânse intensificări puternice ale vântului (rafale de 70…90 km/h) și grindină de medii și posibil mari dimensiuni (3 – 5 cm).

- Publicitate -

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40…50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp.