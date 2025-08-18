- Publicitate -

Imagini de la Vârful Omu, care îți taie respirația

Imagini care îți taie respirația au fost surprinse, weekend-ul ce tocmai s-a încheiat, de către Sergiu Olteanu, meteorologul de la stația Vârful Omu. El este românul care adoră înălțimile și care trăieşte jumătate din an la cea mai înaltă altitudine din Munţii Bucegi. (Video la finalul textului)

Îndrăgostit iremediabil de munte, Sergiu Olteanu a reușit să surprindă un vortex ce pare a fi unul către o altă lume.

Imaginile care arată măreția naturii sunt mai mult decât grăitoare.

Doar de tăcut și de respirat.

