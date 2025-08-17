Caritas în varianta 2025. Românii, păcăliți cu ajutorul AI

O nouă schemă piramidală, care amintește de celebra escrocherie Caritas, a invadat toate rețelele sociale. Două platforme false de investiții au convins in jur de o 100.000 de români să contribuie cu 200 de milioane de euro, potrivit observatornews.ro.

- Publicitate -

Li se promit câștiguri fabuloase dacă atrag cât mai mulţi prieteni şi cunoscuţi. Autorităţile avertizează însă că aplicaţiile permit retrageri mici doar la început, iar apoi conturile le sunt blocate. În plus, riscă să le fie folosite datele personale şi în alte fraude online.

Ceasuri de lux, mașini scumpe și skijet-uri. Cu asemenea videoclipuri încearcă mai mulţi utilizatori ai platformei Tik Tok să convingă românii că se pot îmbogăţi rapid dacă investesc în TXEX și RS DEAL, două platforme online de investiții neautorizate.

Schema folosită este una de tip Caritas, cu structură piramidală. Cei interesaţi trebuie să depună minimum 800 de dolari.

Național E rușinos că nu avem centru de arși după Colectiv? Reacția lui Arafat Şeful DSU, Raed Arafat, a afirmat, întrebat dacă nu este „ruşinos” ca, la zece ani de la incendiul din clubul Colectiv, România să nu...

- Publicitate -

Ca să primească profitul, au de convins cât mai multe persoane să facă aceeaşi investiţie. Pentru fiecare client nou, câştigă 24 de dolari.

E nevoie deci de mai bine de 30 de oameni pentru a-şi recupera banii. Ca să fie credibili, cei care gestionează platformele dau iniţial profitul, iar utilizatorii îl reinvestesc imediat. Aici apar problemele.

Citește articolul integral pe observatornews.ro.