Elena Udrea și familia, atacați de urs la Sinaia.Un câine i-a salvat

Proaspăt eliberată din Penitenciarul Târgșor, după condamnarea în dosarul „Gala Bute”, Elena Udrea se bucură din nou de libertate alături de familia ei. Fostul ministru al Turismului a trecut, însă, prin clipe de coșmar, după ce, aflată în vacanță în stațiunea Sinaia, atât ea, cât și fetița acesteia, Eva, dar și partenerul de viață, Adrian Alexandrov, s-au trezit față în față cu un urs.

Cei trei s-au trezit față în față cu animalul, în timp ce se aflau în cabană. Au scăpat fiind ajutați de un câine.

„Eva si Igor, care ne-a apărat de urs, aseară.( n.red. 15 august). La doar 8 luni, este cel mai puternic și curajos”, a scris Elena Udrea pe pagina sa de facebook.

Incidentul a avut loc la Cabana Stâna Târle din Sinaia, o zonă montană aflată în imediata vecinătate a pârtiilor de schi „Drum de Vară” și „Târle”.

