Zi grea pentru salvamontiștii prahoveni. Un turist englez a murit

Misiune grea, astăzi,16 august, pentru salvamontiștii prahoveni. Un turist englez, din nefericire, și-a pierdut viața în urma unui stop cardio- respirator, iar alte două persoane au avut nevoie de ajutor după un atac de panică și un traumatism la genunchi suferit în urma unei zi care s-a vrut a fi una de relaxare, în zona Sfinxului.(Video la finalul textului)

Salvamontiștii prahoveni au avut o zi plină. Au reușit să salveze două persoane, însă, s-au confruntat și cu decesul unui turist englez, cunoscut cu antecedente de infract miocardic. În ciuda manevrelor de resuscitare, bărbatul nu a mai putit fi salvat.

„O zi cu multe intervenții in Bucegi:

Un turist englez de 62 de ani cu antecedent de infarct miocardic, și-a pierdut astăzi viața. Victima intenționa să ajungă cu câțiva prieteni la Vârful Omu, dar efortul a fost prea mare pentru el și au hotărât să se întoarcă.

Pe drum însă, i s-a făcut rău și a căzut. Manevrele de resuscitare au fost aplicate imediat de către aparținători, apoi continuate de către salvamontiști. În scurt timp a venit în ajutor și un echipaj aero, dar, cu toate eforturile, victima nu a supraviețuit.

Salvamontiștii au fost din nou solicitați pe Brâul Caraimanului, unde un tânăr de 22 de ani a suferit un atac de panică și a avut nevoie de îngrijiri și transport.

O alta femeie a solicitat ajutorul salvamontistilor după ce a suferit un traumatism de genunchi în zona Sfinxului. După ce a primit îngrijirile necesare a fost transportată la P.Arsă și predată”, au transmis reprezentanții Salvamont Bușteni.