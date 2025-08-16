Turiști din Prahova, salvați la limită de salvamarii din Eforie

Pe litoral, marea a fost agitată, cu valuri mari și curenți puternici. La Eforie Nord, doi turiști din Prahova au fost pe punctul de a-și pierde viața. Deși salvamarii au arborat steagul roșu, care interzice scăldatul, cei doi bărbați de 33, respectiv 29 de ani, au ignorat avertismentele. (Video la finalul textului)

- Publicitate -

Salvamarii de la Eforie Nord au reușit să îi salveze pe cei doi turiști prahoveni.

Mesajul acestora rămâne, însă, acela că „valurile sunt frumoase, dar ascund o forță care nu iartă. Nu vă riscați viața pentru câteva clipe în apă”.

„O zi la plajă putea să se încheie tragic…

Travel&Lifestyle Wizz Air introduce rute noi din România din toamna lui 2025 Compania aeriană Wizz Air, a anunțat zilele trecute cea mai mare expansiune pe piața românească din ultimii ani. Aceasta cuprinde 15 noi rute cu...

- Publicitate -

Un turist de 33 de ani din Prahova, care a ignorat avertismentul SCĂLDATUL INTERZIS, a fost tras în larg de curenții puternici, pe plaja Steaua de Mare.

Din fericire, colegii noștri au ajuns la timp și l-au readus la mal, unde a primit îngrijiri din partea paramedicilor. Acum se află în drum spre spital.

Un alt turist de 29 de ani din Ploiești a avut, de asemenea, nevoie de îngrijiri, după ce a fost scos din valurile care l-au trântit cu putere, pe plaja Belona.

- Publicitate -

Astăzi, pe toate plajele din Eforie, flutură steagul roșu. Valurile sunt frumoase, dar ascund o forță care nu iartă.

Nu vă riscați viața pentru câteva clipe în apă”, au transmis, pe pagina de Facebook, cei de la Salvamar Eforie Nord.