Turiști din Prahova, salvați la limită de salvamarii din Eforie

Pe litoral, marea a fost agitată, cu valuri mari și curenți puternici. La Eforie Nord, doi turiști din Prahova au fost pe punctul de a-și pierde viața. Deși salvamarii au arborat steagul roșu, care interzice scăldatul, cei doi bărbați de 33, respectiv 29 de ani, au ignorat avertismentele. (Video la finalul textului)
Salvamarii de la Eforie Nord au reușit să îi salveze pe cei doi turiști prahoveni.
Mesajul acestora rămâne, însă, acela că „valurile sunt frumoase, dar ascund o forță care nu iartă. Nu vă riscați viața pentru câteva clipe în apă”.
„O zi la plajă putea să se încheie tragic…
Un turist de 33 de ani din Prahova, care a ignorat avertismentul SCĂLDATUL INTERZIS, a fost tras în larg de curenții puternici, pe plaja Steaua de Mare.
Din fericire, colegii noștri au ajuns la timp și l-au readus la mal, unde a primit îngrijiri din partea paramedicilor. Acum se află în drum spre spital.
Un alt turist de 29 de ani din Ploiești a avut, de asemenea, nevoie de îngrijiri, după ce a fost scos din valurile care l-au trântit cu putere, pe plaja Belona.
Astăzi, pe toate plajele din Eforie, flutură steagul roșu. Valurile sunt frumoase, dar ascund o forță care nu iartă.
Nu vă riscați viața pentru câteva clipe în apă”, au transmis, pe pagina de Facebook, cei de la Salvamar Eforie Nord.