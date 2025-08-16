Bărbatul accidentat de un polițist, pe strada Cameliei, a murit

Bărbatul în vârstă de 73 de ani, accidentat marți, 12 august, pe o trecere de pietoni de pe strada Cameliei, din Ploiești, a murit. Managerul SJU Ploiești, Sebastian Toma, a precizat faptul că pacientul a decedat vineri, 15 august, în secția de Terapie Intensivă.

Remintim, un polițist al Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Prahova, aflat în timpul liber, a provocat accidentul rutier grav, în urma căruia bărbatul de 73 de ani și-a pierdut viața.

Victima se afla pe trecerea pentru pietoni în momentul impactului. Șoferul nu consumase alcool sau droguri, potrivit rezultatelor alcooltest și drugtest efectuate la fața locului.