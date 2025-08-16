Biciclist lovit mortal la intrare în Urlați

Accident cumplit, azi dimineață, pe DJ102C, la intrarea în orașul Urlați. Un biciclist în vârstă de 45 de ani a fost accidentat mortal de către un autoturism care se deplasa din direcția Albești Paleologu către Urlați.
Din primele informații, bărbatul de 45 de ani se deplasa pe lângă bicicletă, pe partea carosabilă.
La un moment dat a fost surprins și accidentat de către un șofer în vârstă de 44 de ani, aflat la volanul unui autoturism Ford.
Impactul, din nefericire, a fost unul nimicitor, biciclistul decedând pe loc.
Șoferul responsabil de producerea accidentului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.
Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.