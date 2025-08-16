Biciclist lovit mortal la intrare în Urlați

Accident cumplit, azi dimineață, pe DJ102C, la intrarea în orașul Urlați. Un biciclist în vârstă de 45 de ani a fost accidentat mortal de către un autoturism care se deplasa din direcția Albești Paleologu către Urlați.

- Publicitate -

Din primele informații, bărbatul de 45 de ani se deplasa pe lângă bicicletă, pe partea carosabilă.

La un moment dat a fost surprins și accidentat de către un șofer în vârstă de 44 de ani, aflat la volanul unui autoturism Ford.

Impactul, din nefericire, a fost unul nimicitor, biciclistul decedând pe loc.

- Publicitate -

Șoferul responsabil de producerea accidentului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.