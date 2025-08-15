Este din nou doliu la C.N. „Mihai Viteazul” din Ploiești

Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Ploiești este din nou în doliu. S-a stins din viață Maria Liliana Mihăilă, fost profesor de matematică, om care a contribuit la punerea bazelor reputatei instituții de învățământ.

Vestea tristă a fost anunțată de către conducerea școlii, pe pagina de Facebook.

„Oamenii dragi care au clădit cu devotament Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Ploiești nu pleacă niciodată cu adevărat dintre noi, ei se retrag blând, pentru a ne veghea în continuare cu aceeași dăruire cu care ne-au fost alături.

Cu profund regret, anunțăm trecerea la cele veșnice a doamnei profesoare de matematică Maria Liliana Mihăilă, cadru didactic remarcabil, dedicat școlii, care ne-a părăsit la data de 14 august 2025, la vârsta de 84 de ani.

Priveghiul și ultimul omagiu vor avea loc la Biserica „Sfânta Treime”, str. Traian, vineri, 15 august 2025, ora 13:30. Ceremonia de înmormântare se va desfășura în același lăcaș, sâmbătă, 16 august 2025, ora 12:30”