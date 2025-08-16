- Publicitate -

Data până la care pot fi folosiți banii de pe cardurile educaționale

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), împreună cu Ministerul Educației și Cercetării, reamintesc părinților că sumele de 500 de lei virate pe cardurile educaționale pentru anul școlar 2024-2025 pot fi cheltuite până la data de 31 august 2025, au anunțat vineri cele două instituții, potrivit antena3.ro.

- Publicitate -

Potrivit surselor citate, în acest an școlar, aproximativ 670.000 de preșcolari și elevi au beneficiat de acest ajutor, destinat achiziționării de rechizite și altor produse necesare frecventării școlii și grădiniței.

Măsura are ca scop sprijinirea copiilor din medii dezavantajate, contribuind la reducerea abandonului școlar și la creșterea incluziunii în educație.

Termenul limită menționat este reglementat de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2023 privind unele măsuri pentru susținerea preșcolarilor și elevilor dezavantajați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru luarea unor măsuri în domeniul educației, cu modificările și completările ulterioare.

Eveniment

Pompierii aflați în Grecia, schimbați de un nou contingent

Pe 16 august, cel de-al doilea contingent format din 40 de pompieri a ajuns în Grecia pentru schimbarea efectivelor care, în ultimele două săptămâni,...
- Publicitate -

„Astfel, sumele care nu vor fi utilizate până la data de 31 august 2025 vor fi retrase automat din conturi de către emitenții cardurilor și nu vor mai putea fi folosite de către beneficiari”, precizează Ministerul Educației.

În acest context, MIPE și Ministerul Educației și Cercetării fac un apel către părinți să achiziționeze din timp rechizitele necesare pentru viitorul an școlar, valorificând fondurile europene alocate pentru a susține educația copiilor.

Finanțarea acestei măsuri este asigurată din Programul Incluziune și Demnitate Socială, gestionat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, care va continua să acorde acest sprijin și în următorii ani școlari, pentru a garanta accesul egal la educație pentru toţi copiii din România.

- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

<

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

0
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
Exclusiv

Primăria Cerașu, prima din țară cu automat pentru sticle

1
Prima primărie din țară care a achiziționat un automat...
Exclusiv

Spitalul Floreasca ascunde sub preșul GDPR coloniile de bacterii ucigașe

0
Spitalul Floreasca a refuzat transmiterea unui punct de vedere...
Exclusiv

Centrul unde dependenții primesc o șansă reală pentru o viață nouă

1
Pe dealurile pline de vii din Chițorani, comuna Bucov,...
Exclusiv

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

0
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
- Publicitate -

Știri noi

Internațional

Grecia crește drastic amenzile: 8.000 € pentru o abatere rutieră

1
Începând cu luna septembrie, Grecia va impune sancțiuni mult...
Eveniment

Pompierii aflați în Grecia, schimbați de un nou contingent

0
Pe 16 august, cel de-al doilea contingent format din...
Travel&Lifestyle

Ediția aniversară a Bazarului Copiilor, are loc în august

0
Duminică, 31 august 2025, în parcul de la sala...
Eveniment

Bărbatul accidentat de un polițist, pe strada Cameliei, a murit

0
Bărbatul în vârstă de 73 de ani, accidentat marți,...
Eveniment

Turistul dat dispărut în stațiunea Sinaia a fost găsit mort

0
Un bărbat  dat dispărut acum o săptămână, în staţiunea...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Cascadorii periculoase pe drumurile din Prahova

0
Jurnaliștii Claudiu Vasilescu și Ștefan Vlăsceanu  au fost invitații...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Ciolacu a tipărit iluzii, Bolojan taie, sinecurile prosperă

1
Românii urlă azi la Bolojan că le taie din...
Opinii Voxpublica

Curentul ne ustură la buzunare. Cum își bate joc statul de vulnerabili

1
De la 1 iulie, plafonarea tarifelor la energia electrică...
Opinii Voxpublica

Fraierii plătesc, șmecherii încasează – Pensiile parlamentarilor

7
Suportăm, zi de zi, noi poveri fiscale. Așa cum...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Pompierii aflați în Grecia, schimbați de un nou contingent

Luiza Toboc -
Pe 16 august, cel de-al doilea contingent format din...

Bărbatul accidentat de un polițist, pe strada Cameliei, a murit

Luiza Toboc -
Bărbatul în vârstă de 73 de ani, accidentat marți,...

Turistul dat dispărut în stațiunea Sinaia a fost găsit mort

Luiza Toboc -
Un bărbat  dat dispărut acum o săptămână, în staţiunea...

Biciclist lovit mortal la intrare în Urlați

Luiza Toboc -
Accident cumplit, azi dimineață, pe DJ102C, la intrarea în...
- Publicitate -

Cum va fi vremea până la jumătatea lunii septembrie

Ștefan Vlăsceanu -
În următoarele patru săptămâni, România va avea temperaturi apropiate...

Accident rutier pe DN1A, în Prahova, la Măgurele. Un pieton a fost rănit

Ciprian Pap -
Un accident rutier a avut loc în această seară...

CNAIR amendată pentru starea DN1A, între Ploiești și Zalhana

Ștefan Vlăsceanu -
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a...

[VIDEO] Incendiu de vegetație în Boldești Scăeni, pe dealul de la Seciu

Ciprian Pap -
Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit în această...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean