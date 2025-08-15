Caniculă în țară în minivacanța de Sf. Maria. Zonele afectate

Meteorologii au emis vineri mai multe alerte cod galben și portocaliu de caniculă, ce vizează jumătate de țară, până mâine seară.

Astăzi, până la ora 21.00, se află sub cod galben de caniculă județe din Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și vestul, centrul și sudul Munteniei.

Aici, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori vestul și sud-vestul țării.

De mâine, intră în vigoare o alertă cod portocaliu de caniculă, valabilă în intervalul orar 12 – 21.

Astfel, sâmbătă (16 august), valul de căldură va persista, iar canicula se va intensifica în județele Bihor, Arad și Timiș, unde temperaturile maxime vor fi de 37…38 de grade.

În același timp, va fi în vigoare o alertă cod galben de caniculă în Maramureș, nordul Crișanei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei. Aici, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul țării