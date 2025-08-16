- Publicitate -
Cum va fi vremea până la jumătatea lunii septembrie

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

În următoarele patru săptămâni, România va avea temperaturi apropiate de normalul perioadei, însă începutul lui septembrie va aduce valori ușor mai ridicate în sud și vest, potrivit digi24.ro.

Ploile vor fi, în general, în limitele climatologice, cu un posibil deficit în zonele montane.

În intervalul 18 august – 15 septembrie 2025, România va înregistra, în general, temperaturi apropiate sau ușor peste valorile normale, iar ploile vor fi, în cea mai mare parte, în limitele climatologice, arată estimările Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată.

Estimările meteorologice indică faptul că, pe parcursul următoarelor patru săptămâni, valorile termice nu vor înregistra abateri semnificative, însă în anumite zone, mai ales în sud, sud-vest și vest, se vor resimți temperaturi ușor mai ridicate decât media perioadei.

Regimul pluviometric va fi, în general, apropiat de cel normal, cu unele deficitare în zonele montane.

Săptămâna 18 – 25 august 2025

Temperaturile se vor situa în jurul celor specifice perioadei, posibil ușor mai ridicate în extremitatea de sud-vest a țării.

Ploile vor fi deficitare în zona Carpaților Occidentali și în nordul Carpaților Orientali, iar în rest vor fi, în general, apropiate de normal.

Săptămâna 25 august – 1 septembrie 2025

Valorile termice medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivel național.

Regimul pluviometric se va încadra în limitele climatologice în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 1 – 8 septembrie 2025

Temperaturile medii vor fi ușor peste normal în toate regiunile, mai ales în sud și sud-vest.

Cantitățile de precipitații vor avea o tendință ușor deficitară în zonele montane, dar în rest vor fi apropiate de mediile multianuale.

Săptămâna 8 – 15 septembrie 2025

Valorile termice vor fi ușor peste cele normale pentru această perioadă, cu abateri mai evidente în vest și sud. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale, în cea mai mare parte a țării.

