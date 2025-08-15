Lista drumurilor cu trafic restricționat în minivacanța de Sf. Maria

În minivacanța de Sf. Maria polițiștii au decis impunerea mai multor restricții de circulație pe principale drumuri din țară, pentru fluidizarea traficului rutier.
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că în perioada 14 – 18 august 2025, circulația vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7.5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, va fi interzisă pe următoarele tronsoane de drum:
- Autostrada A 2: București (intersecția A 2 cu DNCB) – Fundulea – Lehliu – Fetești – Cernavodă – Constanța (intersecția A 2 cu A 4), în zilele: 14 august (12:00 – 22:00), 15 și 16 august (06:00 – 22:00); iar pe sensul Constanța – București vor fi impuse restricțiile în perioada 14 august (16:00 – 22:00), 15 și 17 august (06:00 – 22:00), precum și în data de 18 august (12:00 – 22:00).
- DN 7: Pitești (intersecția DN 7 cu DN 7C) – Râmnicu Vâlcea – Veștem (intersecția DN 7 cu DN 1) – ambele sensuri, conform programului: 14 august (18:00 – 22:00), 15, 16 și 17 august (06:00 – 22:00).
- DN 22C: Murfatlar (intersecția DN 22C cu DN 3) – Cernavodă (intersecția DN 22C cu A 2) – doar sensul Murfatlar Cernavodă, în data de 17 august (06:00 – 22:00).
- DN 39: Agigea (intersecția DN 39 cu DN 39A) – Mangalia (limita municipiului), ambele sensuri, în zilele: 14 august (16:00 – 22:00), 15, 16 și 17 august (06:00 – 22:00).
Măsura este instituită pentru fluidizarea traficului și prevenirea evenimentelor rutiere, având în vedere intensificarea circulației în această perioadă a sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, când crește numărul de turiști spre litoral și stațiunile montane.
Pentru evitarea evenimentelor rutiere, recomandăm conducătorilor auto:
- să nu depășească limitele legale de viteză stabilite pentru fiecare șosea;
- să evite depășirile periculoase și orice comportament agresiv în trafic;
- să se asigure constant, înainte de fiecare manevră și să semnalizeze din timp schimbarea benzii de circulație sau a direcției;
- să nu aibă preocupări la volan de natură a le distrage atenția de la condus;
- să adopte o conduită preventivă, păstrând o atitudine calmă și responsabilă pe toată durata deplasării;
- să nu urce la volan obosiți sau dacă au consumat alcool ori substanțe interzise!