- Publicitate -
foto caracter ilustrativ

Lista drumurilor cu trafic restricționat în minivacanța de Sf. Maria

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

În minivacanța de Sf. Maria polițiștii au decis impunerea mai multor restricții de circulație pe principale drumuri din țară, pentru fluidizarea traficului rutier.

- Publicitate -

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că în perioada 14 – 18 august 2025, circulația vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7.5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, va fi interzisă pe următoarele tronsoane de drum:

  • Autostrada A 2: București (intersecția A 2 cu DNCB) – Fundulea – Lehliu – Fetești – Cernavodă – Constanța (intersecția A 2 cu A 4), în zilele: 14 august (12:00 – 22:00), 15 și 16 august (06:00 – 22:00); iar pe sensul Constanța – București vor fi impuse restricțiile în perioada 14 august (16:00 – 22:00), 15 și 17 august (06:00 – 22:00), precum și în data de 18 august (12:00 – 22:00).
  • DN 7: Pitești (intersecția DN 7 cu DN 7C) – Râmnicu Vâlcea – Veștem (intersecția DN 7 cu DN 1) – ambele sensuri, conform programului: 14 august (18:00 – 22:00), 15, 16 și 17 august (06:00 – 22:00).
  • DN 22C: Murfatlar (intersecția DN 22C cu DN 3) – Cernavodă (intersecția DN 22C cu A 2) – doar sensul Murfatlar Cernavodă, în data de 17 august (06:00 – 22:00).
  • DN 39: Agigea (intersecția DN 39 cu DN 39A) – Mangalia (limita municipiului), ambele sensuri, în zilele: 14 august (16:00 – 22:00), 15, 16 și 17 august (06:00 – 22:00).

Măsura este instituită pentru fluidizarea traficului și prevenirea evenimentelor rutiere, având în vedere intensificarea circulației în această perioadă a sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, când crește numărul de turiști spre litoral și stațiunile montane.

Pentru evitarea evenimentelor rutiere, recomandăm conducătorilor auto:

  • să nu depășească limitele legale de viteză stabilite pentru fiecare șosea;
  • să evite depășirile periculoase și orice comportament agresiv în trafic;
  • să se asigure constant, înainte de fiecare manevră și să semnalizeze din timp schimbarea benzii de circulație sau a direcției;
  • să nu aibă preocupări la volan de natură a le distrage atenția de la condus;
  • să adopte o conduită preventivă, păstrând o atitudine calmă și responsabilă pe toată durata deplasării;
  • să nu urce la volan obosiți sau dacă au consumat alcool ori substanțe interzise!

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

<

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...

KRIT: Doi tineri au adus la Ploiești jocurile de societate

Corina Matei -
Despre Ploiești se spune că este orașul care a...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Primăria Cerașu, prima din țară cu automat pentru sticle

0
Prima primărie din țară care a achiziționat un automat...
Exclusiv

Spitalul Floreasca ascunde sub preșul GDPR coloniile de bacterii ucigașe

0
Spitalul Floreasca a refuzat transmiterea unui punct de vedere...
Exclusiv

Centrul unde dependenții primesc o șansă reală pentru o viață nouă

0
Pe dealurile pline de vii din Chițorani, comuna Bucov,...
Exclusiv

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

0
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
Exclusiv

Prahova: Șofer de ambulanță, beat criță, cu pacienți în mașină

0
Polițiștii prahoveni au reușit să scoată din trafic, în...
- Publicitate -

Știri noi

Național

Gropi adânci la câțiva metri de mal pe litoralul românesc

0
Gropi adânci s-au format la câțiva metri de mal...
Eveniment

Străpungerea Laboratorului rămâne închisă. Stadiul lucrărilor

0
Deschiderea străpungerii Laboratorului din Ploiești, care urmează să facă...
Administrație

Disponibilizări la Primăria Ploiești. Câți angajați vor fi concediați

0
Pachetul de măsuri propus de Guvernul Bolojan va conduce,...
Social

Amenzi uriașe pentru construcții de garaje fără autorizații

0
Amenzile pentru construcția de garaje, șoproane, grajduri sau depozite...
Național

Se poate ura „La mulți ani” de Adormirea Maicii Domnului?

0
Românii ortodocși sărbătoresc astăzi, 15 august, Adormirea Maicii Domnului,...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Cascadorii periculoase pe drumurile din Prahova

0
Jurnaliștii Claudiu Vasilescu și Ștefan Vlăsceanu  au fost invitații...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Curentul ne ustură la buzunare. Cum își bate joc statul de vulnerabili

1
De la 1 iulie, plafonarea tarifelor la energia electrică...
Opinii Voxpublica

Fraierii plătesc, șmecherii încasează – Pensiile parlamentarilor

7
Suportăm, zi de zi, noi poveri fiscale. Așa cum...
Opinii Voxpublica

Chiar era nevoie de concerte pe bulevardul castanilor?

48
În această vară, Primăria Ploiești organizează tot felul de...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Străpungerea Laboratorului rămâne închisă. Stadiul lucrărilor

Ștefan Vlăsceanu -
Deschiderea străpungerii Laboratorului din Ploiești, care urmează să facă...

Cum se circulă vineri dimineață pe DN1, spre Brașov

Ștefan Vlăsceanu -
Circulația rutieră se desfășoară cu dificultate vineri dimineață pe...

Trafic oprit pe A3, spre Ploiești, din cauza unui accident

Ștefan Vlăsceanu -
Traficul rutier este oprit în totalitate pe autostrada A3...

Copii din Mizil, găsiți în gară, după ce au plecat noaptea de la bunici

Luiza Toboc -
Doi băieți de 11, respectiv 13 ani, din Mizil,...
- Publicitate -

Motociclist care depășea coloana, lovit de mașină în Breaza

Ștefan Vlăsceanu -
Un motociclist a fost lovit de o mașină în...

Cât costă inconștiența. Sancțiunile primite de cele două tinere teribiliste

David Mihalache -
Două tinere din Prahova au ales, zilele trecute, să...

Accident rutier la Țânțăreni. Două auto implicate

David Mihalache -
Un accident rutier s-a produs vineri seară, la Țânțăreni....

Accident cu fugă de la fața locului pe DN1A. Șoferul era beat

Ștefan Vlăsceanu -
Un tânăr în vârstă de 25 de ani a...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean