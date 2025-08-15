- Publicitate -
sursa foto -Jandarmeria Română

Copii din Mizil, găsiți în gară, după ce au plecat noaptea de la bunici

Doi băieți de 11, respectiv 13 ani, din Mizil, nu au mai vrut să rămână în vacanță la bunici, în localitatea Fetești, județul Ialomița. Au plecat în miezul nopții spre mama lor, dar s-au pierdut. Din fericire, minorii au fost găsiți de jandarmi.

Bunica celor doi copii este cea care a sesizat dispariţia nepoţilor, care  au venit în vacanţă din Mizil, judeţul Prahova”, au transmis reprezentanții  Jandarmeriei.

Din fericire, aceștia nu au fost victimele vfreunei infracțiuni.

„Doi copii de 11 și 13 ani nu au vrut să mai rămână în vacanță la bunici, și-au luat bagajele, au luat bilete pentru trenul de la ora 00.30, pentru a pleca înapoi la mama lor, care se afla la 3 ore de mers cu trenul.

Jandarmii au pornit în căutarea lor. I-au găsit în 20 de minute, în Gara din Fetești.

După ce s-au asigurat că minorii nu au fost victimele vreunei infracțiuni, jandarmii i-au predat în siguranță mamei, care a sosit în câteva ore pentru a-i lua acasă”, a precizat Jnadarmeria.

