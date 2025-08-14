Accident cu fugă de la fața locului pe DN1A. Șoferul era beat

Un tânăr în vârstă de 25 de ani a fost reținut după ce a provocat un accident pe DN1A, noaptea trecută. Acesta se afla sub influența alcoolului și a încercat să fugă de la locul evenimentului.

Polițiștii au fost sesizați, la data de 14 august, în jurul orei 02:00 cu privire la producerea unui accident rutier pe Drumul Național 1A din oraș.

Aceștia s-au deplasat la fața locului, iar din primele cercetări efectuate au constatat că o motocicletă condusă de un tânăr de 24 de ani ar fi intrat în coliziune cu un autoturism.

În urma producerii accidentului rutier conducătorul autoturismului ar fi părăsit locul producerii accidentului.

În urma activităților investigativ-operative desfășurate de polițiști, aceștia au reușit identificarea și depistarea conducătorului auto ca fiind un bărbat de 25 de ani din localitatea Berceni.

Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul conducătorului autoturismului și negativ în cazul conducătorului de motocicletă.

Polițiștii continuă cercetările pentru clarificarea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale care se impun, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.