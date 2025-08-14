- Publicitate -
Trafic blocat pe DN1A. O platformă auto a luat foc

Un incendiu a izbucnit joi, 14 august 2025, pe DN1A, în zona Zalhanaua. Potrivit primelor informații a luat foc o platformă auto încărcată cu baloți de paie.

UPDATE 14:55: Traficul rutier pe DN1 A în afara localității Zahanaua a fost reluat în condiții normale după intervenția echipelor specializate pentru a lichida un incendiu produs la un autovehicul care transporta baloți de paie.

UPDATE 14:27: Pe DN1A, traficul rutier se desfășoară în prezent alternativ, pe câte o bandă pe sens, fiind dirijat de polițiștii prezenți la fața locului.

Echipele specializate intervin în continuare pentru remedierea situației, urmând ca circulația să fie reluată în condiții normale imediat ce activitățile vor fi finalizate. Conducătorii auto sunt rugați să circule cu prudență și să respecte indicațiile polițiștilor.

Articol inițial

Pompierii din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Ploiești au intervenit cu două autospeciale cu apă și spumă și o ambulanță. La locul incendiului a intervenit și o a treia autospecială, care se întorcea de la o revizie tehnică.

Din primele detalii, nu există victime. Misiunea este dinamică. Revenim cu detalii

Traficul auto în zonă este blocat.

