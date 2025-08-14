Coloane de mașini pe Centura Ploieștiului, Comarnic și Bușteni

Minivacanța din această săptămână făcut ca traficul să se aglomereze pe DN1 în Prahova, încă de joi, de la orele prânzului.

Astfel, se circulă în coloană pe sensul de mers spre Brașov, pe Centura de Vest a Ploieștiului, dar și la Comarnic și Bușteni.

Potrivit centrului Infotrafic al IGPR, trafic intens, în coloană, se înregistrează și între stațiunile Predeal și Bușteni, pe sensul de mers Brașov-București.

Cum se circulă pe alte artere rutiere din țară

Autostrada 2 București – Constanța: trafic intens pe sensul spre litoral, coloană de autovehicule la stația de taxare Fetești.

Autostrada 3 București – Ploiești: trafic normal.

Autostrada 4 Ovidiu – Agigea: trafic îngreunat la intrarea în localitatea Agigea.

DN 1 Ploiești – Brașov: se circulă în condiții de aglomerație în Comarnic și Bușteni, pe sensul de mers către Brașov, precum și între Predeal și Bușteni, în direcția de coborâre spre Ploiești.

DN 5 Giurgiu – Ruse: coloană de autovehicule la ieșirea din țară și intrarea în Bulgaria.

DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu: trafic intens în Bujoreni și Călimănești, pe sensul Sibiu – Râmnicu Vâlcea.

DN 39 Constanța – Vama Veche: coloane de autovehicule în Agigea și Eforie Nord, pe sensul de mers către litoral, precum și între Eforie Sud și Eforie Nord, în direcția către Constanța.

Recomandări

Pentru evitarea evenimentelor rutiere, recomandăm conducătorilor auto: