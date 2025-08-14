Parcare la bloc, cu taxă. Cum e în alte orașe – Observatorul Prahovean LIVE

- Publicitate -
foto caracter ilustrativ

Coloane de mașini pe Centura Ploieștiului, Comarnic și Bușteni

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

Minivacanța din această săptămână făcut ca traficul să se aglomereze pe DN1 în Prahova, încă de joi, de la orele prânzului.

- Publicitate -

Din articol

Astfel, se circulă în coloană pe sensul de mers spre Brașov, pe Centura de Vest a Ploieștiului, dar și la Comarnic și Bușteni.

Potrivit centrului Infotrafic al IGPR, trafic intens, în coloană, se înregistrează și între stațiunile Predeal și Bușteni, pe sensul de mers Brașov-București.

Cum se circulă pe alte artere rutiere din țară

Autostrada 2 București – Constanța: trafic intens pe sensul spre litoral, coloană de autovehicule la stația de taxare Fetești.

Economic

Cum a ajuns Metchim Green Energy o companie importantă pe piața energiei regenerabile

Marți, 12 august, a fost inaugurată o centrală fotovoltaică de 32 MW în localitatea Ștefan cel Mare din județul Călărași. Aceasta va fi dată...
- Publicitate -

Autostrada 3 București – Ploiești: trafic normal.

Autostrada 4 Ovidiu – Agigea: trafic îngreunat la intrarea în localitatea Agigea.

DN 1 Ploiești – Brașov: se circulă în condiții de aglomerație în Comarnic și Bușteni, pe sensul de mers către Brașov, precum și între Predeal și Bușteni, în direcția de coborâre spre Ploiești.

- Publicitate -

DN 5 Giurgiu – Ruse: coloană de autovehicule la ieșirea din țară și intrarea în Bulgaria.

DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu: trafic intens în Bujoreni și Călimănești, pe sensul Sibiu – Râmnicu Vâlcea.

DN 39 Constanța – Vama Veche: coloane de autovehicule în Agigea și Eforie Nord, pe sensul de mers către litoral, precum și între Eforie Sud și Eforie Nord, în direcția către Constanța.

Eveniment

O învățătoare din Lugoj a murit după ce a aflat că își pierde postul

O învățătoare în vârstă de 56 de ani, din Lugoj, a decedat în urma unui accident cerebral. Femeia își făcea griji legate de faptul...
- Publicitate -

Recomandări

Pentru evitarea evenimentelor rutiere, recomandăm conducătorilor auto:

  • să nu depășească limitele legale de viteză stabilite pentru fiecare șosea;
  • să evite depășirile periculoase și orice comportament agresiv în trafic;
  • să se asigure constant, înainte de fiecare manevră și să semnalizeze din timp schimbarea benzii de circulație sau a direcției;
  • să nu aibă preocupări la volan de natură a distrage atenția de la condus;
  • să adopte o conduită preventivă, păstrând o atitudine calmă și responsabilă pe toată durata deplasării;
  • să nu urce la volan obosiți sau dacă au consumat alcool ori substanțe interzise!

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

<

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...

KRIT: Doi tineri au adus la Ploiești jocurile de societate

Corina Matei -
Despre Ploiești se spune că este orașul care a...

Coca Vagneti, afacerea de succes din anii ’90 din Ploiești

Corina Matei -
Coca Vagneti este un nume de care se leagă,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Motivul evadării deținutului din penitenciarul Mărgineni

0
Ion Miloșiu, prahoveanul în vârstă de 32 de ani...
Exclusiv

Accidentul de pe Cameliei, din Ploiești, provocat de un polițist

1
Un accident rutier s-a produs, marți seara, pe strada...
Exclusiv

Răni vii și colonie de bacterii. Cum a murit o pacientă de la Floreasca

0
Escară de gradul trei infectată cu patru bacterii diferite...
Exclusiv

Deportat, umilit de lege. A pierdut 10% din toată pensia pentru CASS

3
Un pensionar din Prahova a trăit un adevărat șoc...
Exclusiv

Stația de epurare a Ploieștiului împute două comune din aval

5
Observatorul Prahovean revine cu un nou episod din seria...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

O învățătoare din Lugoj a murit după ce a aflat că își pierde postul

0
O învățătoare în vârstă de 56 de ani, din...
Social

Bănci vandalizate într-un parc de joacă din Câmpina

0
Băncile dintr-un parc de joacă al Câmpinei, abia dat...
Eveniment

Ce poți face în minivacanța de Sfânta Maria în Prahova

0
Calendaristic mai avem două săptămâni de vară. Și în...
Eveniment

DN1A închis vineri în Vălenii de Munte. Rute alternative

0
Traficul rutier va fi închis complet vineri pe DN1A...
Politic

Chiul în masă al consilierilor ploieșteni

2
Primarul Mihai Polițeanu (independent) a convocat  astăzi o ședință...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Polițeanu: pot schimba fundamental Ploieștiul în 12 ani

28
Invitatul lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Fraierii plătesc, șmecherii încasează – Pensiile parlamentarilor

7
Suportăm, zi de zi, noi poveri fiscale. Așa cum...
Opinii Voxpublica

Chiar era nevoie de concerte pe bulevardul castanilor?

48
În această vară, Primăria Ploiești organizează tot felul de...
Opinii Voxpublica

Tovarășul Ion Iliescu a murit. Ce datorie avem?

11
Marți, 5 august 2025, tovarășul Ion Iliescu, primul „președinte...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

O învățătoare din Lugoj a murit după ce a aflat că își pierde postul

Luiza Toboc -
O învățătoare în vârstă de 56 de ani, din...

Ce poți face în minivacanța de Sfânta Maria în Prahova

Luiza Toboc -
Calendaristic mai avem două săptămâni de vară. Și în...

DN1A închis vineri în Vălenii de Munte. Rute alternative

Ștefan Vlăsceanu -
Traficul rutier va fi închis complet vineri pe DN1A...

Cauza accidentului cu patru victime de pe DN1A

Ștefan Vlăsceanu -
Patru persoane au fost rănite joi dimineață într-un accident...
- Publicitate -

Trafic restricționat pe DN1B, la Mizil, până la finalul lunii august

Ștefan Vlăsceanu -
Traficul rutier va fi restricționat pe DN1B până la...

Mama unui elev din Gornet Cuib a vrut comasare ca să scape de simultan

Luiza Toboc -
În timp ce comasarea școlilor produce efecte nedorite în...

De unde vin denumirile străzilor din Ploiești: Simion Bărnuțiu

Observatorul Prahovean -
Continuăm seria materialelor informative privind denumirile străzilor importante din...

Curse de motociclete pe Bulevardul Republicii. Reacția Poliției

Ștefan Vlăsceanu -
Poluarea fonică din Ploiești nu mai reprezintă o necunoscută...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean