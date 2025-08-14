Parcare la bloc, cu taxă. Cum e în alte orașe – Observatorul Prahovean LIVE

O învățătoare din Lugoj a murit după ce a aflat că își pierde postul

O învățătoare în vârstă de 56 de ani, din Lugoj, a decedat în urma unui accident cerebral. Femeia își făcea griji legate de faptul că își va pierde locul de muncă, în contextul măsurilor de austeritate impuse de Guvern.

Femeia preda la unitatea de învățământ din satul Jena, comuna Găvojdia, o localitate cu număr redus de copii, notează lugojeanul.ro.

Inspectorul școlar general Aura Danielescu a precizat că directoarea școlii a încercat să o liniștească pe învățătoare, transmițându-i că se vor găsi soluții pentru menținerea catedrei, inclusiv varianta de a preda într-o altă localitate, dacă va fi necesar.

Se pare că stresul accentuat ar fi contribuit la agravarea stării de sănătate, din nefericire survenind decesul cadrului didactic.

Cheltuieli la întreținere, chiar dacă nu locuiești în apartament

Chiar dacă nu locuiești în apartament, lunar, trebuie să suporți o serie de cheltuieli administrative. Fodul de rulment și fondul de reparații figurează pe...
