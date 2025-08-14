DN1A închis vineri în Vălenii de Munte. Rute alternative

Traficul rutier va fi închis complet vineri pe DN1A în județul Prahova, la Vălenii de Munte. Restricția este valabilă între orele 09.00 și 10.00.
Măsura este necesară pentru desfășurarea în bune condiții a Târgului anual de Sfânta Maria-Parada portului popular.
Circulația va fi închisă între km 110+800 și 112+600.
Pe perioada aferentă închiderii circulației, traficul rutier va fi deviat astfel:
- Pentru sensul Ploiești – Brașov pe DN 1A km 110+800 dreapta – strada Ecaterina Varga – strada Berceni – DN 1A km 112+600 dreapta.
- Pentru sensul Brașov – Ploiești pe DN 1A km 112+600 stanga – strada Berceni – strada Ecaterina Varga – DN 1A km 110+800 stanga.
Vă reamintim că în perioada 18-31 august, traficul rutier va fi restricționat și pe DN1B în Prahova, la Mizil.
Citește mai multe detalii aici: Trafic restricționat pe DN1B, la Mizil, până la finalul lunii august