Cauza accidentului cu patru victime de pe DN1A

Patru persoane au fost rănite joi dimineață într-un accident rutier care a avut loc pe DN1A în Prahova, în cartierul ploieștean Mitică Apostol.

În coliziune au fost implicate două mașini, una condusă de un tânăr în vârstă de 20 de ani și alta condusă de un bărbat în vârstă de 54 de ani.

„În urma producerii accidentului a rezultat vătămarea corporală a tânărului de 20 de ani si a trei pasageri cu vârste cuprinse între 57 si 59 de ani, care au fost transportați la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative.

Surse apropiate anchetei au precizat pentru Observatorul Prahovean că accidentul s-a produs în urma unei depășiri neregulamentară, responsabilitatea evenimentului purtând-o tânărul în vârstă de 20 de ani.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor cauzelor si împrejurărilor producerii accidentului rutier, in cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infractiunii de vătămare corporală din culpă.