Ce poți face în minivacanța de Sfânta Maria în Prahova

Calendaristic mai avem două săptămâni de vară. Și în minivacanța de Sfânta Maria, în Ploiești, dar și în restul județului, au loc tot felul de evenimente în aer liber, menite să ne bucure sufletele într-un august de poveste. Continuă Republica de sub castani, dar vor fi festivaluri folclorice, concerte, evenimente culturale, dar și, din nou, aventuri pe lacul Paltinu.

În weekendul 16–17 august, bulevardul Castanilor din Ploiești va prinde din nou viață în cadrul proiectului „Republica de sub Castani”

Program complet „Republica tinerilor”

16 august

Activități:

16:00 – 21:00 – Graffiti Live Painting (Asociația Eurospirit)

16:00 – 18:00 – Concurs de avioane de hârtie (Casa de Cultură „I. L. Caragiale”)

16:30 – 20:30 – Activități sportive interactive (CȘE CNMV)

17:00 – 19:00 – Treasure Hunt & expoziție de obiecte culturale din Prahova și România (foișorul de pe Bulevard, Asociația Tinerii Voluntari Valea Călugărească)

17:00 – 19:00 – Jocuri de educație non-formală & training Erasmus+ (Asociația MasterPeace România)

17:00 – 19:00 – „Hai să ne cunoaștem drepturile” (Asociația Viitorul Tinerilor)

17:30 – 19:30 – Atelier de artă „Anima Artis” (CȘE CNNS)

18:00 – 19:00 – Atelier „Reprezentarea Elevilor” (CJE Prahova)

18:30 – 19:30 – Atelier de educație financiară (Asociația Eurospirit – Zbor Hub Ploiești)

18:00 – 19:00 – Atelier de serigrafie – personalizare de tricouri (Fundația Județeană pentru Tineret Prahova)

19:00 – 20:00 – Atelier de realizare de insigne (Fundația Județeană pentru Tineret Prahova)

19:00 – 21:00 – Demonstrații sportive – jocuri recreative (Asociația iSports și Clubul Sportiv Județean Prahova)

20:30 – 21:30 – Atelier al clubului de astronomie „Cassiopeia”

Scenă:

16:30 – 16:40 – „Avioane de Hârtie” – interpretare muzicală (Casa de Cultură „I. L. Caragiale”)

16:40 – 20:30 – Concert al corurilor liceelor + tinere talente (CJE Prahova)

16:50 – Paula Both

17:00 – Luca Guțu

17:10 – Mândrele de la Ploiești

17:40 – Grupul „Regina Maria” – Colegiul Național Pedagogic Ploiești

18:10 – Trupa Psyche – „Almost, Maine”

18:45 – Jurnalul Nescris – Ciobanu Andrei

19:00 – Ștefan P3 & Mara Cojocaru

19:45 – Larisa Petre

20:30 – 21:30 – Concert Adi Istrate

21:40 – 22:30 – DJ Rareș Țope – VAREER (Asociația Eurospirit)

17 august

Activități:

16:00 – 21:00 – Graffiti Live Painting (Asociația Eurospirit)

17:00 – 19:00 – Atelier cu echipa Europuls (CJE Prahova)

17:00 – 18:00 – Atelier de prim-ajutor (CJE Prahova)

17:30 – 19:30 – Atelier de artă (CȘE CACS)

18:00 – 19:00 – Atelier de origami (CȘE CACS)

18:00 – 19:00 – Demonstrații ale echipelor de robotică din Prahova (CJE Prahova)

19:00 – 20:00 – Jocuri non-formale (Asociația MasterPeace România)

18:00 – 20:00 – Demonstrații sportive (Asociația iSports)

18:00 – 19:00 – Workshop „Ne place arta modernă?” (Asociația Eurospirit – Zbor Hub Ploiești)

19:00 – 21:00 – Demonstrații / jocuri sportive (Asociația iSports și Clubul Sportiv Județean Prahova)

Scenă:

17:00 – 18:00 – Teatru de improvizație – Improteca (Casa de Cultură „I. L. Caragiale”)

18:00 – 18:30 – „Chitara Prahovei” + Marius Glonț (Casa de Cultură „I. L. Caragiale”)

18:30 – 20:10 – Concert cu tinere talente (Casa de Cultură „I. L. Caragiale”)

18:35 – Anisia Ionescu

18:50 – Daria Ioana Boboc

19:05 – Maya Elena Burloiu

19:25 – Antonia Visarion Barac

19:50 – Daria Maria Cucu

20:10 – Alexandru Cucu

20:30 – 21:30 – Concert Florian Rus

21:30 – 22:30 – DJ Dupiru (Asociația MasterPeace România)

Festivalul Calabreaza, pe 15 și 16 august

Vor fi două zile de muzică autentică, veselie, aer curat și tradiții românești care aduc împreună oameni, obiceiuri și bucurie. Evenimentul se desfășoară în parcul „Constantin Brâncoveanu” din centrul orașului.

Ce vă așteaptă:

Spectacole folclorice

Muzică populară LIVE

Târg cu produse tradiționale

Dansuri, port popular și meșteșuguri locale

O atmosferă de poveste, în inima naturii

Plimbări cu caiacul, pe Lacul Paltinu, la Valea Doftanei

„În weekendul acesta prelungit vom fi prezenți la Paltinu încă de vineri, 15 August, de la ora 11.00. Această ieșire este recomandată atât persoanelor individuale, cuplurilor, familiilor cu copii, dar și incepătorilor! Ne vom plimba de-a lungul și de-a latul acestui frumos lac verde smarald”, spun organizatorii.

Ce este recomandat să aveti pentru această ieșire:

-ochelari de soare

-pălărie, șapcă, sau ceva de pus pe cap

-crema de protecție UV

-încălțăminte pentru apă, sau papuci

-haine de schimb

-apă

-batoane energizante sau fructe (banana, mar, etc)

-husă impermeabilă pentru telefon

-o pereche de mănuși de bicicletă ar putea să previna bășicile la mâini

Festivalul LaRock revine între 14-17 august – Pregătește-te pentru o experiență epică

Unde? Pe domeniul Cantacuzino din Florești

„Numărătoarea inversă pentru a treia ediție a LaRock Music Festival este în plină desfășurare și anul acesta promitem să fie cea mai mare, mai tare și mai nebună ediție de până acum! Pe 14-17 august 2025, Domeniul Cantacuzino din Florești, Prahova își deschide porțile pentru fanii din toată România și din toate colțurile lumii. Crezi că știi ce înseamnă LAROCK? Pregătește-te să fii surprins! Pentru că LAROCK nu e doar un festival – e o aventură.

Explorează peste 25 de activități unice, de la concursuri nebunești la experiențe interactive, multe dintre ele premiere în România. Fie că îți testezi puterea, abilitățile sau pur și simplu te bucuri de vibe-uri, weekendul ăsta va fi de neuitat”, este mesajul organizatorilor.

Vineri, 15 august, de la ora 14.00, sunteți așteptați la Mutat la țară Fest

Unde? La ferma de la Homorâciu

Ce vă așteaptă?

O poveste despre viața la țară – o lume care unește tradiția cu viitorul, unde satul românesc devine o soluție pentru un trai armonios, aproape de natură.

Ateliere și demonstrații – învață meșteșuguri tradiționale, descoperă cum se construiește cu pământ, cum se țese la război sau cum să creezi decorațiuni unice.

Distracție pentru copii – plimbări cu căruța, mini-ferme, teatru, jocuri interactive, șezători și multe alte surprize.

Târg autentic – de la semințe românești, opinci, fluiere și multe alte produse artizanale, până la brânzeturi, fructe uscate și bijuterii handmade.

Muzică live – trupe și artiști care îți vor umple sufletul de energie și bucurie.

Bucate ca la bunica – tocănițe, clătite, sarmale și alte preparate tradiționale care te vor duce cu gândul la copilărie.

Foc de tabără – momente magice de conectare, cântece și povești sub cerul înstelat.

Informații și discuții cu participanții – despre grădinărit, construcții ecologice, viața în sat și alte subiecte utile pentru o viață mai simplă și sănătoasă.

Vineri și sâmbătă, de la 19.30, ești așteptat la Teatrul Nației pentru două evenimente de excepție

Ana Coman, o solistă extrem cde talentată te așteaptă la un concert unic.

Deși cântă de mică, de abia prin 2018 Ana Coman și-a dat seama că muzica este mult mai mult decât un hobby. A început în variantă acustică, voce și chitară, la Radio Guerrilla, în cadrul rubricii „Ana are cântec”. Ulterior, Ana a început să-și lanseze propriile piese și a avut parte de o ascensiune rapidă, cântând în ultimii ani la marile festivaluri din țară.

Sâmbătă, tot de la ora 19.30, la Teatrul Nației te așteaptp Afrodizzy. Afrodizzy este un proiect de duo muzical care aduce în prim-plan optimismul sonor, emoția autentică și energia caldă a jazzului condimentat cu influențe afro, soul și funk.

Născut din prietenia artistică dintre Luiza Zan și chitaristul Iulian Pavelescu, proiectul oferă publicului o experiență vibrantă și interactivă – un concert în care buna dispoziție primează, iar energia pozitivă se revarsă de pe scenă – înspre public. Repertoriul cuprinde compoziții originale și reinterpretări în cheie jazz/funk, cu multă improvizație și dialog cu publicul.

Între 15 și 17 august, Happy Market la Sinaia

„Anul acesta nu-i weekend prelungit de Sfânta Maria, dar e oricum vacanță. Se anunță caniculă mai la vale, așa că. dați fuga pe Valea Prahovei și musai e să vă opriți și prin Sinaia. Pentru că-i faină, verde, răcoroasă, mereu primitoare și pentru că…Happy Market, normal”, transmit organizatorii.

Ești așteptat cu:

Prăjituri din alea bune, ca pe vremea bunicii, cozonaci pliiini de nucă, grăsuni și rumeniți și multe alte bunătăți din inima Moldovei

Fresh-uri din fructe proaspete, stoarse pe loc, limonade si sucuri calde si reci

Brânzeturi și preparate tradiționale din carne din țara Bârsei

Selecție de vinuri alese, din podgoriile Vrancei

Preparate din carne făcute ca la mama lor, fără coloranți și chimicale

Fructe românești de la Voinești

Dulcețuri sucuri sau siropuri artizanale și zacuscă, de te lingi pe degete

Dulciuri fără zahăr, dar bune de te lingi pe degete

Paine pe vatra, fursecuri si prajituri ca pe vremea bunicii

Turtă dulce

Rachiu, pălincă și lichioruri

Miere naturală și produse apicole derivate

Ceaiuri, tincturi și siropuri terapeutice

Preparate din carne de vanat, de mangalita si branzeturi fine

Lavandă, produse din lavandă, plante aromatice la ghiveci și flori

Ceramică românească

Bijuterii contemporane și tradiționale

Plante aromatice si decorative

Tot felul de accesorii creative, lucrate cu migală și dragoste

Bijuterii din argint, personalizate sau de autor

Curele si portofele din piele

Jucării 3D, jucarii crosetate

Obiecte de decor din materiale reciclate

Cosmetice naturale avizate

Lumânări decorative

Obiecte de decor din lemn

Ii românești, din cele cusute chiar cu acul si alte obiecte cusute manual

Îmbrăcăminte lucrată manual, hăinuțe pictate și împâslite

Tablouri pictate în ulei

Ateliere pentru copii – desene cu nisip colorat

Magicianul Cutty

Spectacole muzicale