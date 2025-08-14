Ce poți face în minivacanța de Sfânta Maria în Prahova

Calendaristic mai avem două săptămâni de vară. Și în minivacanța de Sfânta Maria, în Ploiești, dar și în restul județului, au loc tot felul de evenimente în aer liber, menite să ne bucure sufletele într-un august de poveste. Continuă Republica de sub castani, dar vor fi festivaluri folclorice, concerte, evenimente culturale, dar și, din nou, aventuri pe lacul Paltinu.
În weekendul 16–17 august, bulevardul Castanilor din Ploiești va prinde din nou viață în cadrul proiectului „Republica de sub Castani”
Program complet „Republica tinerilor”
16 august
Activități:
- 16:00 – 21:00 – Graffiti Live Painting (Asociația Eurospirit)
- 16:00 – 18:00 – Concurs de avioane de hârtie (Casa de Cultură „I. L. Caragiale”)
- 16:30 – 20:30 – Activități sportive interactive (CȘE CNMV)
- 17:00 – 19:00 – Treasure Hunt & expoziție de obiecte culturale din Prahova și România (foișorul de pe Bulevard, Asociația Tinerii Voluntari Valea Călugărească)
- 17:00 – 19:00 – Jocuri de educație non-formală & training Erasmus+ (Asociația MasterPeace România)
- 17:00 – 19:00 – „Hai să ne cunoaștem drepturile” (Asociația Viitorul Tinerilor)
- 17:30 – 19:30 – Atelier de artă „Anima Artis” (CȘE CNNS)
- 18:00 – 19:00 – Atelier „Reprezentarea Elevilor” (CJE Prahova)
- 18:30 – 19:30 – Atelier de educație financiară (Asociația Eurospirit – Zbor Hub Ploiești)
- 18:00 – 19:00 – Atelier de serigrafie – personalizare de tricouri (Fundația Județeană pentru Tineret Prahova)
- 19:00 – 20:00 – Atelier de realizare de insigne (Fundația Județeană pentru Tineret Prahova)
- 19:00 – 21:00 – Demonstrații sportive – jocuri recreative (Asociația iSports și Clubul Sportiv Județean Prahova)
- 20:30 – 21:30 – Atelier al clubului de astronomie „Cassiopeia”
Scenă:
- 16:30 – 16:40 – „Avioane de Hârtie” – interpretare muzicală (Casa de Cultură „I. L. Caragiale”)
- 16:40 – 20:30 – Concert al corurilor liceelor + tinere talente (CJE Prahova)
- 16:50 – Paula Both
- 17:00 – Luca Guțu
- 17:10 – Mândrele de la Ploiești
- 17:40 – Grupul „Regina Maria” – Colegiul Național Pedagogic Ploiești
- 18:10 – Trupa Psyche – „Almost, Maine”
- 18:45 – Jurnalul Nescris – Ciobanu Andrei
- 19:00 – Ștefan P3 & Mara Cojocaru
- 19:45 – Larisa Petre
- 20:30 – 21:30 – Concert Adi Istrate
- 21:40 – 22:30 – DJ Rareș Țope – VAREER (Asociația Eurospirit)
17 august
Activități:
- 16:00 – 21:00 – Graffiti Live Painting (Asociația Eurospirit)
- 17:00 – 19:00 – Atelier cu echipa Europuls (CJE Prahova)
- 17:00 – 18:00 – Atelier de prim-ajutor (CJE Prahova)
- 17:30 – 19:30 – Atelier de artă (CȘE CACS)
- 18:00 – 19:00 – Atelier de origami (CȘE CACS)
- 18:00 – 19:00 – Demonstrații ale echipelor de robotică din Prahova (CJE Prahova)
- 19:00 – 20:00 – Jocuri non-formale (Asociația MasterPeace România)
- 18:00 – 20:00 – Demonstrații sportive (Asociația iSports)
- 18:00 – 19:00 – Workshop „Ne place arta modernă?” (Asociația Eurospirit – Zbor Hub Ploiești)
- 19:00 – 21:00 – Demonstrații / jocuri sportive (Asociația iSports și Clubul Sportiv Județean Prahova)
Scenă:
- 17:00 – 18:00 – Teatru de improvizație – Improteca (Casa de Cultură „I. L. Caragiale”)
- 18:00 – 18:30 – „Chitara Prahovei” + Marius Glonț (Casa de Cultură „I. L. Caragiale”)
- 18:30 – 20:10 – Concert cu tinere talente (Casa de Cultură „I. L. Caragiale”)
- 18:35 – Anisia Ionescu
- 18:50 – Daria Ioana Boboc
- 19:05 – Maya Elena Burloiu
- 19:25 – Antonia Visarion Barac
- 19:50 – Daria Maria Cucu
- 20:10 – Alexandru Cucu
- 20:30 – 21:30 – Concert Florian Rus
- 21:30 – 22:30 – DJ Dupiru (Asociația MasterPeace România)
Festivalul Calabreaza, pe 15 și 16 august
Vor fi două zile de muzică autentică, veselie, aer curat și tradiții românești care aduc împreună oameni, obiceiuri și bucurie. Evenimentul se desfășoară în parcul „Constantin Brâncoveanu” din centrul orașului.
Ce vă așteaptă:
Spectacole folclorice
Muzică populară LIVE
Târg cu produse tradiționale
Dansuri, port popular și meșteșuguri locale
O atmosferă de poveste, în inima naturii
Plimbări cu caiacul, pe Lacul Paltinu, la Valea Doftanei
„În weekendul acesta prelungit vom fi prezenți la Paltinu încă de vineri, 15 August, de la ora 11.00. Această ieșire este recomandată atât persoanelor individuale, cuplurilor, familiilor cu copii, dar și incepătorilor! Ne vom plimba de-a lungul și de-a latul acestui frumos lac verde smarald”, spun organizatorii.
Ce este recomandat să aveti pentru această ieșire:
-ochelari de soare
-pălărie, șapcă, sau ceva de pus pe cap
-crema de protecție UV
-încălțăminte pentru apă, sau papuci
-haine de schimb
-apă
-batoane energizante sau fructe (banana, mar, etc)
-husă impermeabilă pentru telefon
-o pereche de mănuși de bicicletă ar putea să previna bășicile la mâini
Festivalul LaRock revine între 14-17 august – Pregătește-te pentru o experiență epică
Unde? Pe domeniul Cantacuzino din Florești
„Numărătoarea inversă pentru a treia ediție a LaRock Music Festival este în plină desfășurare și anul acesta promitem să fie cea mai mare, mai tare și mai nebună ediție de până acum! Pe 14-17 august 2025, Domeniul Cantacuzino din Florești, Prahova își deschide porțile pentru fanii din toată România și din toate colțurile lumii. Crezi că știi ce înseamnă LAROCK? Pregătește-te să fii surprins! Pentru că LAROCK nu e doar un festival – e o aventură.
Explorează peste 25 de activități unice, de la concursuri nebunești la experiențe interactive, multe dintre ele premiere în România. Fie că îți testezi puterea, abilitățile sau pur și simplu te bucuri de vibe-uri, weekendul ăsta va fi de neuitat”, este mesajul organizatorilor.
Vineri, 15 august, de la ora 14.00, sunteți așteptați la Mutat la țară Fest
Unde? La ferma de la Homorâciu
Ce vă așteaptă?
O poveste despre viața la țară – o lume care unește tradiția cu viitorul, unde satul românesc devine o soluție pentru un trai armonios, aproape de natură.
Ateliere și demonstrații – învață meșteșuguri tradiționale, descoperă cum se construiește cu pământ, cum se țese la război sau cum să creezi decorațiuni unice.
Distracție pentru copii – plimbări cu căruța, mini-ferme, teatru, jocuri interactive, șezători și multe alte surprize.
Târg autentic – de la semințe românești, opinci, fluiere și multe alte produse artizanale, până la brânzeturi, fructe uscate și bijuterii handmade.
Muzică live – trupe și artiști care îți vor umple sufletul de energie și bucurie.
Bucate ca la bunica – tocănițe, clătite, sarmale și alte preparate tradiționale care te vor duce cu gândul la copilărie.
Foc de tabără – momente magice de conectare, cântece și povești sub cerul înstelat.
Informații și discuții cu participanții – despre grădinărit, construcții ecologice, viața în sat și alte subiecte utile pentru o viață mai simplă și sănătoasă.
Vineri și sâmbătă, de la 19.30, ești așteptat la Teatrul Nației pentru două evenimente de excepție
Ana Coman, o solistă extrem cde talentată te așteaptă la un concert unic.
Deși cântă de mică, de abia prin 2018 Ana Coman și-a dat seama că muzica este mult mai mult decât un hobby. A început în variantă acustică, voce și chitară, la Radio Guerrilla, în cadrul rubricii „Ana are cântec”. Ulterior, Ana a început să-și lanseze propriile piese și a avut parte de o ascensiune rapidă, cântând în ultimii ani la marile festivaluri din țară.
Sâmbătă, tot de la ora 19.30, la Teatrul Nației te așteaptp Afrodizzy. Afrodizzy este un proiect de duo muzical care aduce în prim-plan optimismul sonor, emoția autentică și energia caldă a jazzului condimentat cu influențe afro, soul și funk.
Născut din prietenia artistică dintre Luiza Zan și chitaristul Iulian Pavelescu, proiectul oferă publicului o experiență vibrantă și interactivă – un concert în care buna dispoziție primează, iar energia pozitivă se revarsă de pe scenă – înspre public. Repertoriul cuprinde compoziții originale și reinterpretări în cheie jazz/funk, cu multă improvizație și dialog cu publicul.
Între 15 și 17 august, Happy Market la Sinaia
„Anul acesta nu-i weekend prelungit de Sfânta Maria, dar e oricum vacanță. Se anunță caniculă mai la vale, așa că. dați fuga pe Valea Prahovei și musai e să vă opriți și prin Sinaia. Pentru că-i faină, verde, răcoroasă, mereu primitoare și pentru că…Happy Market, normal”, transmit organizatorii.
Ești așteptat cu:
Prăjituri din alea bune, ca pe vremea bunicii, cozonaci pliiini de nucă, grăsuni și rumeniți și multe alte bunătăți din inima Moldovei
Fresh-uri din fructe proaspete, stoarse pe loc, limonade si sucuri calde si reci
Brânzeturi și preparate tradiționale din carne din țara Bârsei
Selecție de vinuri alese, din podgoriile Vrancei
Preparate din carne făcute ca la mama lor, fără coloranți și chimicale
Fructe românești de la Voinești
Dulcețuri sucuri sau siropuri artizanale și zacuscă, de te lingi pe degete
Dulciuri fără zahăr, dar bune de te lingi pe degete
Paine pe vatra, fursecuri si prajituri ca pe vremea bunicii
Turtă dulce
Rachiu, pălincă și lichioruri
Miere naturală și produse apicole derivate
Ceaiuri, tincturi și siropuri terapeutice
Preparate din carne de vanat, de mangalita si branzeturi fine
Lavandă, produse din lavandă, plante aromatice la ghiveci și flori
Ceramică românească
Bijuterii contemporane și tradiționale
Plante aromatice si decorative
Tot felul de accesorii creative, lucrate cu migală și dragoste
Bijuterii din argint, personalizate sau de autor
Curele si portofele din piele
Jucării 3D, jucarii crosetate
Obiecte de decor din materiale reciclate
Cosmetice naturale avizate
Lumânări decorative
Obiecte de decor din lemn
Ii românești, din cele cusute chiar cu acul si alte obiecte cusute manual
Îmbrăcăminte lucrată manual, hăinuțe pictate și împâslite
Tablouri pictate în ulei
Ateliere pentru copii – desene cu nisip colorat
Magicianul Cutty
Spectacole muzicale