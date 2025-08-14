Mama unui elev din Gornet Cuib a vrut comasare ca să scape de simultan

În timp ce comasarea școlilor produce efecte nedorite în rândul profesorilor, părinților și elevilor, un caz, probabil, unic, ne-a fost semnalat în Gornet Cuib. Mama unui băiețel de clasa a treia, care învață în sistem simultan, a așteptat cu nerăbdare comasarea. Și-ar fi dorit relocarea copilului la Școala Gimnazială din comuna Gornet, așa cum credea că se va întâmpla, lucru, însă, infirmat de oficiali. Cum nu are posibilitatea de a-i asigura băiețelului transportul până la unitatea de învățământ „mamă”, femeia va trebui să mai aștepte până când copilul va intra la gimnaziu.

- Publicitate -

Cu mai puțin de o lună până la debutul noului an școlar a început comasarea școlilor cu mai puțin de 300 sau 500 de elevi, efect al Legii 141/ 2025, cunoscută drept „Legea Bolojan”. Inspectoratul Școlar Județean Prahova a transmis, la solicitarea observatorulph.ro, care sunt școlile propuse să fuzioneze cu altele sau să fie absorbite de școlile mai mari.

În Prahova sunt 29 de unități de învățământ din județ supuse comasării. Afectate de situație nu vor fi, însă, școlile unde se învață în sistem simultan, fiindcă ele aparțin deja unor unități de învățământ mai mari de pe raza localităților unde funcționează.

La școala din Gornet Cuib, reabilitată pe bani europeni (800.000 de lei), în primăvara acestui an, vor învăța, în următorul an școlar, 7 elevi. Mama unuia dintre cei patru copii care intră, în toamnă, în clasa a III-a, a sperat că fiul ei va fi relocat.

Eveniment Trafic restricționat pe DN1B, la Mizil, până la finalul lunii august Traficul rutier va fi restricționat pe DN1B până la finalul lunii august în Prahova, la Mizil. Măsura este necesară pentru pentru finalizarea lucrărilor la...

- Publicitate -

Asta întrucât, în ciuda eforturilor învățătoarei, „una e să lucrezi cu copii de pregătitoare, alta e să ai și elevi de-a patra, totul în același timp, în aceeași oră”.

Femeia ne-a transmis că nu ar avea posibilitatea să își ducă fiul la școala din Gornet. Asta fiindcă serviciul nu îi permite să facă, de luni până vineri, 3 km dus, trei întors, până la școala gimnazială din comună.

„Doar din clasa a V-a încolo ar avea microbuz școlar asigurat. Nu înțeleg de ce. Doar sunt aceiași șapte copii. Nu am timp fizic să îl duc și să îl aduc la școală, iar în asentimentul meu sunt și alți părinți care muncesc.

- Publicitate -

Am crezut că această comasare înseamnă relocare, pentru a scăpa de ceea ce înseamnă învățământ simultan. Pare-se că al meu băiețel va mai avea de tras încă doi ani, asta deoarece nu îi pot asigura, ca părinte, transportul”, a precizat mama copilului.

Primarul comunei Gornet, Nicolae Negoițescu, (PSD) a explicat simplist situația: „Vara ca vara, dar iarna ce fac eu cu copii așa de mici, care ar trebui la ora 8.00 să fie la școală. Microbuzul școlar va trebui deszăpezit, poate nu face față troienelor.

De la clasa a V-a se învață după amiază, elevii intră la ora 13.00, e altceva,elevii sunt mai mare, iar noi avem timp suficient să asigurăm condițiile pentru ca microbuzul școlar să poată circula”, a precizat Negoițescu.

Eveniment Coloane de mașini pe Centura Ploieștiului, Comarnic și Bușteni Minivacanța din această săptămână făcut ca traficul să se aglomereze pe DN1 în Prahova, încă de joi, de la orele prânzului.Astfel, se circulă în...