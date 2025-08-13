- Publicitate -
Curse de motociclete pe Bulevardul Republicii. Reacția Poliției

Ștefan Vlăsceanu
Poluarea fonică din Ploiești nu mai reprezintă o necunoscută pentru nimeni. Pe lângă zgomotul produs de mașini sau fabrici, vară de vară, cetățenii care locuiesc în zona centrală a orașului îndură motocicletele turate intenționat de către teribiliști.

În ciuda numeroasele sesizări pe care susțin că le-au făcut, atât Primăriei Ploiești cât și Poliției, nimeni nu i-a nicio măsură. Mai grav este că, în urma acestor curse pe care le fac motocicliștii Citește și: Harta zgomotului la Ploiești. Zonele cu poluare fonică

O astfel de reclamație am primit pe adresa redacției și am solicitat un punct de vedere Poliției, cu privire la cursele de motocicletele și zgomotul infernal produs de acestea.

Sesizarea cititorului

Vă adresez această sesizare în numele multor cetățeni care locuiesc de-a lungul Bulevardului Republicii și care se confruntă zilnic (și mai ales noaptea) cu un disconfort major cauzat de șoferii și motocicliștii care turează motoarele la maximum.

Această problemă nu este doar deranjantă, ci afectează direct sănătatea și calitatea vieții locuitorilor din zonă, în special a persoanelor în vârstă sau a celor bolnave, care au nevoie de liniște și odihnă. Noaptea, sunetul motoarelor turate răsună pe tot bulevardul, iar liniștea devine imposibilă.

Vă rugăm să luați în considerare posibilitatea:

  • montării de camere de supraveghere și radare fixe de viteză,
  • intensificării controalelor Poliției Locale sau Rutiere,
  • aplicării de sancțiuni pentru cei care tulbură liniștea publică prin comportamente abuzive.

Ploieștiul are nevoie de ordine și respect față de toți cetățenii săi, iar cei care tratează orașul ca pe o pistă de curse trebuie trași la răspundere.

Citește și: Cea mai liniștită zonă din Ploiești. Traficul auto, sursa zgomotului

Reacția Poliției Prahova

În funcție de misiunile operative care s-au desfășurat la nivelul unității noastre, polițiștii rutieri au desfășurat activități preventiv-reactive, menite a impune un climat de ordine și siguranță rutieră în zona menționată de dumneavoastră în cuprinsul petiției, ocazie cu care au fost constatate abateri pentru nerespectarea regimului legal de viteză și aplicate sancțiuni contravenționale.

Totodată, vă comunicăm faptul că la nivelul Biroului Rutier s-au organizat periodic acțiuni comune cu specialiștii din cadrul R.A.R. Prahova, în urma cărora au fost aplicate sancțiuni conducătorilor de motociclete pentru modificări aduse sistemului de evacuare.

Menționăm faptul că pe Bulevardul Republicii, în zona trecerilor pentru pietoni sunt montate dispozitive de calmare a traficului rutier.

Cu privire la montarea camerelor de supraveghere, vă aducem la cunoștință faptul că acest aspect intră în responsabilitatea administrației publice locale.

raspuns politie zgomot moto

1 COMENTARIU

  1. Cel mai amuzant mi se pare faptul ca Politia Locala este acolo, in zona in care chiar se strang seara cei cu motociclete si cu masini mai „tunate”.
    Plin de copii cu motociclete de 125 CC care isi schimba tobele sa faca galagie aiurea (asta inseamna la ei motociclism n-ai ce sa le ceri).
    Daca in fiecare seara ar exista 1-2 echipaje de politie sa circule non-stop pe bulevard Gara de Sud – Caraiman (chiar Nord McDonald’s), si chiar sa ia atitudine impotriva celor care isi schimba tobele sau mai stiu eu ce ar fi ceva, plus pedepse aspre (retinere vehicul pe o perioada minima de 90 zile, suspendarea inmatricularii si a RAR-ului).
    In momentul in care politistului i se pare ceva in neregula, sa poata cere suportul RAR, sa vina sa faca constatare. (tot felul de modificari care se „activeaza” doar daca apesi pe un buton, si cand butonul nu este apasat totul e ok).

