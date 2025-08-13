- Publicitate -

De ce nu merg semafoarele de la Kaufland Vest Ploiești

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Mai mulți cititori ne-au sesizat că semafoarele de pe strada Grigore Cantacuzino, din dreptul magazinului Kaufland Vest din Ploiești, sunt nefuncționale.

”De câteva luni, semafoarele de la Kaufland Vest nu mai merg. Pericolul de accidente este foarte mare pentru că se circulă cu viteză. De asemenea, e foarte riscant și pentru șoferi să iasă cu mașina din parcarea magazinului”. Acesta a fost doar unul dintre mesajele primite pe adresa redacției noastre.

La solicitarea Observatorului Prahovean, reprezentanții Primăriei Ploiești au transmis că defecțiunea a fost provocată de intervenția unui operator de telefonie.

”Pentru a putea fi efectuate reparații este necesară intervenția pe carosabil, sub șinele de tramvai situate pe Șoseaua Vestului, la intersecția cu strada Grigore Gh. Cantacuzino, ceea ce face imposibilă reluarea alimentării pe traseul existent” au transmis autoritățile locale.

În documentul primăriei se arată că a fost dată o comandă de reparații societății de profil. Însă nu se precizează termenul de repunere în funcțiune a semafoarelor.

Cum vor circula autobuzele în Ploiești în minivacanța de Sf. Maria

Autobuzele TCE vor circula în Ploiești, în minivacanța de Sfânta Maria, după un program special, anunță Primăria Ploiești. În contextul sărbătoririi, la nivel național, a...
