Copil de doi ani lovit de mașină în Urlați

Un copil în vârstă de doar doi ani a fost lovit de o mașină în această dimineață pe strada pe strada Cricovului din Urlați.

- Publicitate -

Potrivit Poliției Prahova, din primele cercetări efectuate a rezultat că o femeie de 34 de ani, aflată la volanul unui autoturism, ar fi acroșat un minor de 2 ani.

În urma accidentului, minorul a suferit vătămări corporale și a fost transportat la Spitalul de Pediatrie pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Educație Azi începe Bacalaureatul 2025, sesiunea de toamnă Astăzi, peste 30.000 de absolvenți de liceu vor susține prima probă scrisă la sesiunea a doua a Bacalaureatului, potrivit datelor comunicate de Ministerul Educației...

- Publicitate -

Polițiștii continuă cercetările, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, pentru clarificarea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale care se impun.

Surse apropiate anchetei au precizat pentru Observatorul Prahovean că accidentul s-a produs după ce copilul, un băiețel, s-ar fi smucit din mâna mamei, care se afla la marginea drumului și ieșit în fața mașinii.