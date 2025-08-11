Vânt puternic astăzi în județul Prahova

Meteorologii au emis o atenționare care vizează intensificări ale vântului valabilă astăzi, în intervalul 06.00-18.00, în șase județe, inclusiv în Prahova.

Potrivit ANM, În județele Galați, Brăila, vestul județului Ialomița, zona joasă a județelor Vrancea, Buzău, Prahova, temporar vântul va avea intensificări, cu rafale de 50…70 km/h.

În intervalul 11 august, ora 10 – 12 august, ora 10, un val de căldură va continua să se intensifice, iar în județele Mehedinți și Dolj se vor înregistra temperaturi maxime de 39…41 de grade.

Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Minimele termice vor fi de 20…23 de grade, astfel că vor caracteriza o noapte tropicală.

Luni (11 august), canicula și disconfortul termic vor fi accentuate în județele Olt, Teleorman, Gorj și Vâlcea.

Temperaturile maxime vor fi de 37…39 de grade și indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Minimele termice vor fi de 18…21 de grade, astfel că, local, vor caracteriza o noapte tropicală

Tot luni, 11 august, în sudul Banatului, sud-vestul Transilvaniei, nord-vestul, sudul și centrul Munteniei și sudul Dobrogei continentale va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade.

Minimele termice vor fi, în general, de 17…20 de grade, astfel că, pe arii restrânse vor caracteriza o noapte tropicală.