Radar fix pe DN72, la Stoenești

O nouă acțiune cu radar fix are loc, vineri după-amiază, pe DN72, pe raza localității Stoenești. Scopul acțiunii este de prevenire a accidentelor generate de viteză.

Polițiștii Serviciului Rutier Prahova acționează, vineri după-amiază, cu cinemometrul TruCAM în modul automat, pe DN72, km 68, în localitatea Stoienești.

„Continuăm seria activităților desfășurate pentru creșterea siguranței rutiere și prevenirea producerii de accidente pe fondul vitezei excesive sau neadaptate la condițiile de drum.

Scopul acțiunii este identificarea conducătorilor auto care depășesc limitele legale de viteză și conștientizarea acestora cu privire la riscurile la care se expun și pe care le generează în trafic”, a anunțat IPJ Prahova.

IPJ Prahova, recomandări pentru șoferi

Viteza rămâne, potrivit IPJ Prahova, unul dintre principalii factori care determină producerea de accidente grave, iar polițiștii rutieri acționează permanent pentru reducerea acestui risc.

IPJ Prahova a lansat un set de recomandări tuturor participanților la trafic.

