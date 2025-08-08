Se închide Bulevardul Independenței. Cum vor circula autobuzele

Bulevardul Independenței (Castanilor) din Ploiești se închide începând de vineri, de la ora 16.00 până luni dimineață, la ora 05.00. Măsura este luată pentru desfășurarea evenimentului „Zilele Republicii”

Închiderea circulației rutiere pe Bulevardul Independenței, pe tronsonul cuprins între Monumentul Vânătorilor (Gara de Sud) și Statuia lui Radu Stanian, va avea loc în perioada 08.08.2025, de la ora 16:00 și până în data de 11.08.2025, ora 05:00.

Operatorul S.C. Transport Călători Express informează, astfel, cetățenii despre o serie de modificări temporare în rutele traseelor urbane care circulă pe tronsonul amintit.

Autobuzele vor circula din Centru spre Sud, pe strada Bobâlna cu opriri în stațiile Pelican și Liceul de Muzică. Circulația autobuzelor dinspre Gara de Sud spre Centru se va face pe strada Democrației, autobuzele urmând să oprească în stațiile 13 Decembrie, Covurlui și Muzeul de Istorie.

Traseele troleibuzelor 44 și 202 vor fi scurtate la Hale Coreco, iar legătura între Centru și Gara de Sud, respectiv Gara Sud spre Hale Coreco, se va face cu celelalte trasee de autobuz cu parcurs comun între Galeriile Comerciale și Gara Sud.

Biletele validate în troleibuze vor fi valabile și în autobuzele care circulă între Centru și Gara Sud, în perioada de scurtare a rutei liniilor de troleibuz 44 si 202.

La fel, biletele folosite în autobuz pe zona Gara Sud – Centru își mențin valabilitatea și în troleibuzele care circulă spre Malu Roșu, respectiv Podul Înalt.

În locul stației Coreco Sud, la sensul spre Centru, traseele 1, 30, 32, 300, 301 si 306 vor efectua stația Gara de Sud din fața P.T.T.R. Sud, comună cu cea a traseului tramvaiului 101.

Traseul 2, va avea următoarea rută:

la sensul Gara de Vest-Prahova Value Centre se va circula pe strada Bobâlna, unde se vor efectua stațiile Pelican si Liceul de Muzică.

la sensul Prahova Value Centre – Gara Vest, nu se va mai intra la Gara Sud și se va circula direct pe strada Democrației. După stația Pleiades, următoarea stație va fi 13 Decembrie din str. Democrației, apoi Covurlui si Muzeul de Istorie. Călătorii din zona Gara de Sud care doresc să ajungă în zona Centru/Vest vor folosi stația Gara Sud (din fața gării). În acest scop, călătorii rămân în autobuzul care intră la Prahova Value Centre și apoi continuă circulația pe str. Democrației.

În funcție de dispozițiile Poliției Rutiere, atât intervalul orar, cât și rutele ocolitoare specificate mai sus pot fi modificate, conform necesităților identificate.

