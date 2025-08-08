Accident la intersecția străzilor Radu de la Afumați și Găgeni

Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme a avut loc în această după amiază la intersecția străzilor Radu de la Afumați și Găgeni din Ploiești.

La locul evenimentului au fost mobilizate echipaje ISU și polițiști rutieri.

Traficul în zonă se desfășoară cu dificultate. Momentan nu se cunosc informații despre starea persoanelor aflate în cele două mașini.

Cel mai probabil, evenimentul s-a produs pe fondul neacordării de prioritate. Vom reveni cu detalii.

UPDATE: În urma evenimentului o persoană în vârstă de 52 de ani a fost rănită și transportată la spital.

UPDATE: Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au fost sesizați, la data de 8 august a.c., cu privire la producerea unui accident rutier la intersecția străzilor Găgeni și Radu de la Afumați din municipiu.

Aceștia s-au deplasat la fața locului, iar, din primele cercetări, a reieșit că o femeie de 32 de ani, aflată la volanul unui autoturism, ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism condus de o femeie de 57 de ani.

În urma impactului, au fost rănite conducătoarea auto de 57 de ani și o pasageră de 50 de ani, aflată într-unul dintre autoturisme. Victimele au fost transportate la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Ambele conducătoare auto au fost testate cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor producerii evenimentului și pentru dispunerea măsurilor legale ce se impun, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

