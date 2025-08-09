- Publicitate -

Detalii despre spectacolul cu drone din această seară din Ploiești

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

Cel mai mare spectacol cu drone din România este programat să înceapă în această seară, în jurul orei 23.00, în zona centrală a Ploieștiului.

- Publicitate -

În cadrul evenimentului vor fi folosite 410 drone care vor fi sincronizate și vor spune o poveste spectaculoasă ce va traversa istoria orașului, spiritul comunității și atmosfera de sărbătoare, marcând un moment de referință în divertismentul românesc, promit organizatorii.

410 drone se vor ridica spre cer, în zona Palatului Culturii și vor realiza un show aerian sincronizat, chiar deasupra Palatului Culturii din Centrul Civic al orașului.

Deplasarea publicului către memorabilul și dinamicul show multimedia se va face din Republică spre Palatul Culturii, într-un gest simbolic de sărbătoare a ploieștenilor.

Eveniment

Cod galben de căldură în Prahova. Temperaturi de 37 de grade

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare de cod galben de caniculă și disconfort termic, avertizare valabilă la nivelul județului. Atenționarea ANM este...
- Publicitate -

Intrarea la evenimente este liberă.

Vă reamintim că pentru buna desfășurare a evenimentului vor fi aplicate o serie de modificări temporare în circulația rutieră din zona centrală, în seara zilei de sâmbătă – 09 august 2025, ora 23.00.

Modificările provizorii stabilite în circulația rutieră:

- Publicitate -
  • se va închide strada Emile Zola (de la str. Vasile Milea până la str. Griviței), începând cu ora 19.00 până la ora 24.00, pentru pregătirea dronelor (sector verde);
  • se vor mai închide:
  • Griviței (zona parcării de taxi dintre Palatul Culturii și parcul Toma Socolescu), începând cu ora 22.45 până la ora 23.15, pentru desfășurarea spectacolului;
  • strada Emile Zola (tronsonul cuprins între stația de autobuz Hale Coreco și str. Sublocotenent Erou Călin Cătălin), începând cu ora 22.45 până la ora 23.15, pentru desfășurarea spectacolului;
  • Bulevardul Republicii (din fața hotelului Central până la restaurant Mesopotamia), începând cu ora 22.45 până la ora 23.15, pentru desfășurarea spectacolului;
  • strada Vasile Milea (de la restaurant Mesopotamia până la intersecția cu str. Emile Zola), începând cu ora 22.45 până la ora 23.15, pentru desfășurarea spectacolului.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

<

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...

KRIT: Doi tineri au adus la Ploiești jocurile de societate

Corina Matei -
Despre Ploiești se spune că este orașul care a...

Coca Vagneti, afacerea de succes din anii ’90 din Ploiești

Corina Matei -
Coca Vagneti este un nume de care se leagă,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Hooverphonic, trupa pe care o asculți la radio, vine la Republik Fest

0
Una dintre cele mai iubite trupe europene de pop...
Exclusiv

Caz medical imposibil, rezolvat de dr. Mihai Băican

1
Medicul Mihai Băican, unul dintre puținii specialiști în ozonoterapie...
Exclusiv

Cum a ajuns un angajat al Primăriei Podenii Noi consul la Toronto

3
Un angajat al Primăriei Podenii Noi a ajuns consul...
Exclusiv

De unde vin denumirile străzilor din Ploiești

3
Observatorul Prahovean va publica o serie de materiale informative,...
Exclusiv

Povestea Retrologia spusă de DJ Papee și DJ Iulio, artizanii proiectului

0
Weekendul care a trecut, 2-3 august 2025, Republica de...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Trafic îngreunat la Predeal în urma unui accident rutier

0
Traficul rutier este îngreunat la Predeal, după producerea unui...
Eveniment

Cod galben de căldură în Prahova. Temperaturi de 37 de grade

0
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare...
Sport

A început Campionatul Național de Gimnastică Ritmică 2025

0
Weekendul acesta, 8-10 august 2025, la Sala Sporturilor Olimpia...
Eveniment

Biciclist decedat în urma unui accident la Bărăitaru

0
Un biciclist în vârstă de 69 de ani și-a...
Administrație

Impozit majorat cu 100% pentru anumite clădiri

0
Proiectul de lege privind măsurile financiare la nivelul autorităților...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

2
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Polițeanu: pot schimba fundamental Ploieștiul în 12 ani

26
Invitatul lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Tovarășul Ion Iliescu a murit. Ce datorie avem?

9
Marți, 5 august 2025, tovarășul Ion Iliescu, primul „președinte...
Opinii Voxpublica

Cum era viața de copil de școală primară, în comunism

6
Am prins comunismul. Este adevărat, am prins puțin din...
Opinii Voxpublica

Ce trebuie făcut pentru a avea un Ploiești curat?

3
Este deja un peisaj deprimant în Ploiești unde, cu...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Trafic îngreunat la Predeal în urma unui accident rutier

David Mihalache -
Traficul rutier este îngreunat la Predeal, după producerea unui...

Cod galben de căldură în Prahova. Temperaturi de 37 de grade

Marius Nica -
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare...

Biciclist decedat în urma unui accident la Bărăitaru

David Mihalache -
Un biciclist în vârstă de 69 de ani și-a...

Tânăr reținut în Prahova după ce a abandonat brățara de monitorizare

Roxana Tănase -
Un tânăr în vârstă de 27 de ani a...
- Publicitate -

Radar fix pe DN72, la Stoenești

Roxana Tănase -
O nouă acțiune cu radar fix are loc, vineri...

170 de șoferi amendați în Prahova. 13 au rămas fără permis

Ștefan Vlăsceanu -
170 de șoferi au fost sancționați în ultimele două...

Se închide Bulevardul Independenței. Cum vor circula autobuzele

Ștefan Vlăsceanu -
Bulevardul Independenței (Castanilor) din Ploiești se închide începând de...

Accident la intersecția străzilor Radu de la Afumați și Găgeni

Ștefan Vlăsceanu -
Un accident rutier în care au fost implicate două...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean