Detalii despre spectacolul cu drone din această seară din Ploiești

Cel mai mare spectacol cu drone din România este programat să înceapă în această seară, în jurul orei 23.00, în zona centrală a Ploieștiului.

În cadrul evenimentului vor fi folosite 410 drone care vor fi sincronizate și vor spune o poveste spectaculoasă ce va traversa istoria orașului, spiritul comunității și atmosfera de sărbătoare, marcând un moment de referință în divertismentul românesc, promit organizatorii.

410 drone se vor ridica spre cer, în zona Palatului Culturii și vor realiza un show aerian sincronizat, chiar deasupra Palatului Culturii din Centrul Civic al orașului.

Deplasarea publicului către memorabilul și dinamicul show multimedia se va face din Republică spre Palatul Culturii, într-un gest simbolic de sărbătoare a ploieștenilor.

Intrarea la evenimente este liberă.

Vă reamintim că pentru buna desfășurare a evenimentului vor fi aplicate o serie de modificări temporare în circulația rutieră din zona centrală, în seara zilei de sâmbătă – 09 august 2025, ora 23.00.

Modificările provizorii stabilite în circulația rutieră:

