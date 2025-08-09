Detalii despre spectacolul cu drone din această seară din Ploiești

Cel mai mare spectacol cu drone din România este programat să înceapă în această seară, în jurul orei 23.00, în zona centrală a Ploieștiului.
În cadrul evenimentului vor fi folosite 410 drone care vor fi sincronizate și vor spune o poveste spectaculoasă ce va traversa istoria orașului, spiritul comunității și atmosfera de sărbătoare, marcând un moment de referință în divertismentul românesc, promit organizatorii.
410 drone se vor ridica spre cer, în zona Palatului Culturii și vor realiza un show aerian sincronizat, chiar deasupra Palatului Culturii din Centrul Civic al orașului.
Deplasarea publicului către memorabilul și dinamicul show multimedia se va face din Republică spre Palatul Culturii, într-un gest simbolic de sărbătoare a ploieștenilor.
Intrarea la evenimente este liberă.
Vă reamintim că pentru buna desfășurare a evenimentului vor fi aplicate o serie de modificări temporare în circulația rutieră din zona centrală, în seara zilei de sâmbătă – 09 august 2025, ora 23.00.
Modificările provizorii stabilite în circulația rutieră:
- se va închide strada Emile Zola (de la str. Vasile Milea până la str. Griviței), începând cu ora 19.00 până la ora 24.00, pentru pregătirea dronelor (sector verde);
- se vor mai închide:
- Griviței (zona parcării de taxi dintre Palatul Culturii și parcul Toma Socolescu), începând cu ora 22.45 până la ora 23.15, pentru desfășurarea spectacolului;
- strada Emile Zola (tronsonul cuprins între stația de autobuz Hale Coreco și str. Sublocotenent Erou Călin Cătălin), începând cu ora 22.45 până la ora 23.15, pentru desfășurarea spectacolului;
- Bulevardul Republicii (din fața hotelului Central până la restaurant Mesopotamia), începând cu ora 22.45 până la ora 23.15, pentru desfășurarea spectacolului;
- strada Vasile Milea (de la restaurant Mesopotamia până la intersecția cu str. Emile Zola), începând cu ora 22.45 până la ora 23.15, pentru desfășurarea spectacolului.