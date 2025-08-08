Străzi închise în centrul Ploieștiului pentru show-ul cu drone

Show-ul cu drone programat să sâmbătă seara în zona centrală a Ploieștiului aduce restricții de trafic pe străzile din jurul Palatului Culturii.

Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației a hotărât o serie de modificări temporare în circulația rutieră din zona centrală, în vederea simulării spectacolului cu drone ce va avea loc în zona centrală a orașului, realizat în contextul evenimentului Zilele Republicii.

Modificările provizorii în circulația rutieră:

se va închide strada Emile Zola (de la Vasile Milea până la str. Griviței) – vineri începând cu ora 00 până sâmbătă la ora 03.30, pentru pregătirea dronelor (sector verde);

se vor închide str. Griviței (zona parcării de taxi dintre Palatul Culturii și parcul Toma Socolescu), strada Emile Zola (tronsonul cuprins între stația de autobuz Hale Coreco și str. Sublocotenent Erou Călin Cătălin), Bulevardul Republicii (din fața hotelului Central până la restaurant Mesopotamia) și strada Vasile Milea (de la restaurant Mesopotamia până la intersecția cu str. Emile Zola), conform schiței anexate (zona marcată cu roșu), începând sâmbătă ora 00 până la ora 02.30, pentru desfășurarea simulării spectacolului cu drone.

Restricțiile rutiere atrag și modificarea traseelor autobuzelor TCE.

Devierea traseelor publice va avea loc începând de vineri, 08.08.2025, ora 22.00 și până sâmbătă, 09.08.2025, ora 02.00, precum și sâmbătă, 09.08.2025, în intervalul orar 19.00 – 22.45.

Traseele publice locale din Ploiești cu parcurs în zonă își modifică ruta, astfel:

Traseele 7 și 22b: la sensul spre Dorobanțul/Bariera Unirii, de la Hale Catedrală se vor parcurge străzile Vasile Milea, Bulevardul Republicii, Piața Victoriei, Gh. Lazăr, Dr. Bagdazar și în continuare traseu normal. La sensul spre Rudului/Auchan: din str. Ștefan Greceanu se vor parcurge străzile Romană, Gh. Doja, Vasile Milea, Emile Zola și în continuare traseu normal.

Traseul 28: La sensul spre Spitalul Județean: din str. Ștefan Greceanu intră pe străzile Romană, Gh. Doja, Vasile Milea, Emile Zola. Celălalt sens nu se modifică.

Traseul 5: la sensul spre Mihai Bravu, de la Hale Catedrală va efectua stânga pe străzile Vasile Milea, George Coșbuc, apoi traseu normal. La sensul spre Spitalul Județean: din strada Ștefan Greceanu intră pe străzile Romană, Gh. Doja, Vasile Milea, Emile Zola.

Traseul 40: la sensul spre Bereasca, de la Hale Catedrală va efectua stânga pe străzile Vasile Milea, George Coșbuc, apoi traseu normal. La celălalt sens nu se modifică ruta.

Traseul 302: la sensul spre Yazaki: din strada Ștefan Greceanu intră pe străzile Romană, Gh. Doja, Vasile Milea, Emile Zola și în continuare ruta cunoscută. La sensul spre Fero, de la stația Colinii va parcurge străzile Gh. Doja, George Coșbuc, cu stație la Hale Tramvai, apoi traseu normal.

În funcție de dispozițiile Poliției Rutiere, atât intervalul orar, cât și rutele ocolitoare specificate mai sus pot fi modificate, conform necesităților identificate.