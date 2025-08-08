Mașina răsturnată în râpă era condusă o femeie de 78 de ani

Mașina care s-a răsturnat vineri dimineață într-o râpă de la marginea străzii Colinei din Breaza era condusă de o femeie în vârstă de 78 de ani.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, la fața locului nu au fost identificate urme de frânare.

Femeia în vârstă de 78 de ani care se afla la volan a murit, iar ceilalți ocupanți, trei femei cu vârste de 78, 75 și 72 de ani au fost transportate la Spitalul Județean de Urgență Ploiești cu multiple leziuni.

Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească toate cauzele și împrejurările care au dus la producerea tragicului eveniment.

Citește și: Accident grav la Breaza. O mașină a căzut într-o râpă