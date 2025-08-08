Percheziții în Prahova într-un dosar de proxenetism

Polițiștii au descins ieri la 34 de adrese din județele Prahova, Constanța, Tulcea, Buzău și municipiul București într-un dosar de proxenetism.

Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că, în anumite intervale de timp, determinate, cuprinse în perioada 2018-2024, persoanele în cauză ar fi determinat mai multe femei și le-ar fi înlesnit practicarea prostituției, cu scopul de a obține foloase patrimoniale.

Metodele folosite de către persoanele cercetate ar fi presupus deplasarea în diverse localități din țară și schimbarea locațiilor, unde s-ar fi desfășurat activitatea de prostituție, la diferite perioade de timp, pentru a nu atrage atenția organelor de urmărire penală, dar și în scopul îngreunării documentării și probării activității infracționale.

La finalizarea perchezițiilor, zece persoane cercetate au fost conduse la sediu pentru audieri.

Activitățile au fost sprijinite de polițiști din cadrul structurilor I.P.J. Constanța, precum și de jandarmi ai Grupării de Jandarmi Mobilă „Tomis” Constanța.