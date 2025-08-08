Accident grav la Breaza. O mașină a căzut într-o râpă

Un accident rutier grav s-a petrecut în această dimineață pe strada Colinei din Breaza. Potrivit primelor informații, o mașină a căzut într-o râpă.

Șoferul ar fi pierdut controlul volanului, a părăsit partea carosabilă și a ajuns într-o râpă de la marginea drumului.

Patru persoane se află în interiorul autoturismului, dintre acestea două ar fi încarcerată și în stare gravă.

Pentru gestionarea operativă a evenimentului, au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o descarcerare, o ambulanță SMURD, ambulanța SMURD dotată cu terapie intensivă mobilă și o autospecială de primă intervenție și comandă.

„În evenimentul rutier a fost implicat un autoturism, precum și cei patru ocupanți ai acestuia. Persoanele sunt încarcerate, iar pompierii acționează pentru extragerea victimelor. Din primele date, o persoană ar fi în stare de inconștiență”, au precizat reprezentanții ISU Prahova.

UPDATE: Mașina a căzut în gol aproximativ trei metri.

UPDATE II: Persoanele au fost extrase și preluate de către echipajele medicale și paramedicale sosite la fața locului.

UPDATE III: Persoana aflată in stare de inconștiență se află in curs de resuscitare in ambulanța SMURD TIM.