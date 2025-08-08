„Atenție, cade tencuiala”. Realitatea tristă a rafinăriei din Câmpina

„Atenție, cade tencuiala”. E ce a mai rămas azi din Rafinăria „Steaua Română” de la Câmpina. Un colos care a făcut istorie în industria petrolului din România, intrat în faliment în 2020, la 126 de ani de la înființare, și radiat în februarie 2022.

De ani de zile, totul e doar o paragină, cu clădiri ruginite, tăcere peste cele 17 hectare și niște garduri înalte și scorojite, care încearcă să ascundă parcă resturile triste ale mastodontului după care la Câmpina, acum ani, se dădea ora exactă.

O firmă din oraș a cumpărat fostul colos, în urma unei tranzacții de 5 milioane de euro, perfectată în octombrie 2021.

S-a vrut reabilitarea locului, noul proprietar dorind construirea unui parc public cu zonă de joacă pentru copii, a unui muzeu al industriei câmpinene, precum și a unor clădiri sustenabile energetic. S-a dorit clasarea fostei rafinării, adică includerea pe lista monumentelor istorice, pentru a beneficia de protecție. Nimic din toate acestea nu s-a concretizat până azi.

„Situl industrial este un unicat național și chiar european, iar pentru Câmpina este o importantă resursă culturală și identitară, dar și o resursă socio-economică pentru dezvoltarea orașului”, se arăta într-o scrisoare deschisă către Ministerul Culturii, formulată de Fundația Pro Patrimonio.

O altă asociație, „Suntem România”, a precizat azi, prin vocea președintelui Alexandru Stoian, că „susține menținerea și conservarea in situ, ca obiectiv arheoindustrial unic în lume, cu folosirea publică a unora dintre clădiri și vizitare continuă, pentru a atrage turiști din toată lumea, așa cum sunt astfel de situri chiar comune, în Anglia, Germania, Franța si nu doar. Oricum, a construi pe acel pământ blocuri și vile este crimă, e infestat maxim”, a precizat Stoian.

Colosul, dincolo de declarații ș interese, continuă și azi să se degradeze, deși, exploatat, nu lăsat în paragină, locul ar fi putut fi putut aduce bani frumoși la buget.

Azi, pe zidurile de la „Steaua Română”, trecătorii nu mai văd altceva decât mesaje de genul „ Atenție, cade tencuiala”. Avertismente pe care mai ales nostalgicii, foști angajați ai colosului de la Câmpina, le percep aidoma unui pumnal în suflet.

Între timp, pe portalul instanțelor de judecată, secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, continua procesul dintre proprietarul fostului colos și Primăria Câmpina, obiectul fiind anulare act administrativ/ certificat urbanism: 282…….,292//23.08.2024.

Firma Ecogen a acționat în instanță administrația locală, proprietarul cerând de la Primăria Câmpina certificate de urbanism pentru demolarea clădirilor din ansamblu, cu excepția a două hale de cărămidă.

