Sindicalist despre criza din educație: seamănă vânt, vor culege furtună

Este a șaptea zi de proteste ale profesorilor, la Ministerului Educației, față de controversata lege Bolojan, publicată pe 25 iulie 2025 în Monitorul Oficial. Dascălii reclamă îndeosebi creșterea normei didactice de predare, creșterea numărului de elevi dintr-o clasă și comasarea anumitor școli. Contactat de observatorulph.ro, Simion Hăncescu, lider FSLI (Federația Sindicatelor Libere din Învățământ), a precizat că protestele se vor intensifica, fiindcă „cine seamănă vânt, va culege furtună”.

Cea mai dureroasă problemă pe care o semnalează profesorii este cea a creșterii normei didactice de predare, fiindcă vor fi mulți titulari cărora nu li se pot asigura cele 20 de ore.

Cum norma de predare era de 18 ore sau de 16 ore (pentru profesorii cu 25 de ani vechime și gradul I), odată crescută această normă cu 2 ore, la fiecare 9 profesori existenți dispare un post.

Mărirea numărului de elevi până la 34 într-o clasă de liceu va duce, a mai precizat Hăncescu, la revenirea la efective foarte mari și, implicit, la comasări de clase, consecințele fiind scăderea calității actului educațional și reducerea numărului de posturi.

De asemenea, scăderea tarifului pentru plata cu ora cu până la 50% va conduce la creșterea deficitului de resursă umană calificată pentru mai multe materii.

Întrebat dacă a primit un răpsuns favorabil cu privire la promisiunea făcută de ministrul David, care a fost de acord să îi ceară premierului să renunțe la unele dintre măsuri, liderul FSLI a transmis că „ni s-a spun acest lucru luni, azi e joi, iar noi suntem tot în stradă. Nu mai credem nimic.

Oricum mingea e la ei, deși suntem sceptici că se va schimba ceva aîn favoarea dascălilor. Vă spun că protestele se vor intensifica în perioada următoare și, așa cum v-am mai precuzat anul școlar nu va începe pe 8 septembrie. Nu ne vom mai lăsa călcați în picioare. Să își asume dezastrul. Cine seamănă vânt, va culege furtună”. Nu faci austeritate sacrificând actul educațional”.