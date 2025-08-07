Radare pe DN1B în Prahova. Acțiune rutieră în desfășurare

O acțiune rutieră este în desfășurare în această dimineață pe DN1B-E577 în Prahova, pentru depistarea șoferilor care circulă cu viteză excesivă.

- Publicitate -

Potrivit IPJ Prahova, un procent semnificativ din accidentele produse în prima jumătate a anului 2025 a avut drept cauză „viteza neregulamentară”, conducând la pierderi de vieți omenești, răniri grave și pagube materiale considerabile.

Polițiștii rutieri desfășoară la acest moment o acțiune punctuală pe DN1B – E577, pe raza localităților Valea Călugărească și Bucov, în cadrul unui plan de măsuri ce vizează:

disciplinizarea conducătorilor auto

reducerea gradului de victimizare prin accidente rutiere generate de viteza neregulamentară

Acțiunea se desfășoară în conformitate cu tematica stabilită la nivel național pentru perioada 04 – 10 august 2025, fiind parte din Programul Operațiunilor Europene 2025 al Organizației Polițiilor Rutiere din Europa – ROADPOL.

Sport Fotbalistă legitimată la Petrolul, debut la naționala U 17 Simona Țimiraș, legitimată la Petrolul Ploiești, a fost convocată la o acțiune a reprezentativei feminine de fotbal U17. Aceasta a disputat ieri primul ei...

- Publicitate -

Recomandări pentru șoferi și participanți la trafic

Respectați limitele legale de viteză afișate pe sectorul de drum parcurs.

Adaptați permanent viteza la condițiile meteo, de trafic și carosabil.

Păstrați distanța de siguranță față de autovehiculul din față.

Nu conduceți sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise.

Evitați depășirile riscante și manevrele periculoase.

Purtați centura de siguranță și asigurați transportul copiilor în condiții legale.

Pietonii sunt rugați să traverseze doar prin locuri marcate și cu maximă atenție.

Inspectoratul Județean de Poliție Prahova continuă activitățile de prevenire și combatere a principalelor cauze generatoare de accidente și face apel la toți participanții la trafic să manifeste prudență, responsabilitate și respect față de viața proprie și a celorlalți.