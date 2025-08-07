- Publicitate -

Radare pe DN1B în Prahova. Acțiune rutieră în desfășurare

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

O acțiune rutieră este în desfășurare în această dimineață pe DN1B-E577 în Prahova, pentru depistarea șoferilor care circulă cu viteză excesivă.

Potrivit IPJ Prahova, un procent semnificativ din accidentele produse în prima jumătate a anului 2025 a avut drept cauză „viteza neregulamentară”, conducând la pierderi de vieți omenești, răniri grave și pagube materiale considerabile.

Polițiștii rutieri desfășoară la acest moment o acțiune punctuală pe DN1B – E577, pe raza localităților Valea Călugărească și Bucov, în cadrul unui plan de măsuri ce vizează:

  • disciplinizarea conducătorilor auto
  • reducerea gradului de victimizare prin accidente rutiere generate de viteza neregulamentară

Acțiunea se desfășoară în conformitate cu tematica stabilită la nivel național pentru perioada 04 – 10 august 2025, fiind parte din Programul Operațiunilor Europene 2025 al Organizației Polițiilor Rutiere din Europa – ROADPOL.

Recomandări pentru șoferi și participanți la trafic

  • Respectați limitele legale de viteză afișate pe sectorul de drum parcurs.
  • Adaptați permanent viteza la condițiile meteo, de trafic și carosabil.
  • Păstrați distanța de siguranță față de autovehiculul din față.
  • Nu conduceți sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise.
  • Evitați depășirile riscante și manevrele periculoase.
  • Purtați centura de siguranță și asigurați transportul copiilor în condiții legale.
  • Pietonii sunt rugați să traverseze doar prin locuri marcate și cu maximă atenție.

Inspectoratul Județean de Poliție Prahova continuă activitățile de prevenire și combatere a principalelor cauze generatoare de accidente și face apel la toți participanții la trafic să manifeste prudență, responsabilitate și respect față de viața proprie și a celorlalți.

