Strada Bahluiului: saci cu gunoi aruncați la colț de stradă

Un ploieștean reclamă faptul că deșeurile vegetale nu au fost ridicate de pe strada Bahluiului, din Ploiești, potrivit graficului de colectare. Mai mult, reclamă acesta, nu puțini sunt cetățenii care preferă să arunce sacii cu gunoi la colțul blocului, în loc să se depaseze la ghena aflată la câțiva metri distanță.

„De aproximativ o săptămână stăm cu mormanele de resturi vegetale neridicate. Am încercat să iar legătura cu cei de la SGU, însă, nu am reușit. În plus mai avem și locatari certați cu bunul simț, care, în loc să ducă deșeurile menajere la ghena de gunoi, abandonează sacii pe unde nimeresc. Este vară, mirosul e îngrozitor. Oare nu ne putem civiliza?”, a transmis ploieșteanul.

Dacă în cazul sacilor cu resturi menajere vorbim strict de educația celor care recurg la o astfel de practică, în ceea ce privește deșeurile vegetale, Dragoș Măchițescu, directorul SGU Ploiești, a precizat faptul că pe strada Bahluiului, potrivit graficului de colectare, se va interveni joi, 7 august, cu tractorașul rutier.