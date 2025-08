Sora ploieștencei cu arsuri, infectată la Floreasca, noi dezvăluiri

Alina Alexandru, sora Laviniei, ploieșteanca infectată cu bacterii la Centru de Arși Floreasca, aduce noi acuzații la adresa angajaților spitalului.

- Publicitate -

Alina a postat pe Facebook o scrisoare deschisă către directorul spitalului Floreasca, Bogdan Zidaru:

”Va scriu azi, din pozitia de fost pacient, dar si de apartinator al unui pacient care a reusit sa fie salvat din una dintre sectile spitalului pe care il manageriati- Centrul de arsi.

Am sa incep prin a va cita 2 dintre declaratiile date de dvs, din pozitia de manager al spitalului Floreasca:

“Fiecare viață este prețioasă, fiecare gest poate fi o alinare! Aceasta cred că este deviza mea. Vreau să aduc binele acolo unde sunt.”

Opinii Voxpublica Ce trebuie făcut pentru a avea un Ploiești curat? Este deja un peisaj deprimant în Ploiești unde, cu toate eforturile autorităților se pare că gunoaiele nu ajung acolo unde trebuie, la coșurile de...

- Publicitate -

„Îmi doresc pacienți mulțumiți, care să fie tratați la cele mai înalte standarde, iar cadrele medicale să se simtă apreciate și valorizate”

Pentru ca vreau sa cred ca aceste declaratii facute de dvs anterior presei nu sunt doar strategie de marketing si plecand de la premiza ca sunteti un om integru si care pune pret pe viata pacientilor tratati in spitalul pe care il manageriati, doresc sa va vorbesc azi despre standardele la care a fost tratata sora mea, despre cat de pretioasa a fost considerata viata ei de catre seful sectiei de arsi, dar si despre cum azi ea se lupta sa traiasca pentru ca, in spitalul manageriat de dumneavoastra, a fost infestata cu o bacterie multirezistenta, Pseudomonas aeruginosa, dar si cu o ciuperca “ucigasa”, Candida auris.

Domnule Zidaru, pacienta Vlad Lavinia, a ajuns la spitalul Floreasca cu arsuri grave si extrem de grave, cu sanse minime de supravietuire, conform raportului scris de medici. Cu arsuri pe 70% din suprafata corpului, multe dintre ele fiind de gradul 3, fiind internata intr-o rezerva, asa cum impune protocolul in cazul marilor arsi, in sectia CRITIC.

Inca de la inceput, medical curant mi-a explicat care sunt riscurile ei, cat e de important sa o protejam, cat de mare este impactul lipsei pielii, a barierei de protectie. Am cautat apoi sa citesc protocolul ce se impune in cazul marilor arsi, tocmai pentru a ma asigura ca pot lua cele mai bune decizii pentru sora mea, eu fiind persoana desemnata sa semneze acorduri pentru tratamentul ei.

Domnule manager, la atat s-a limitat ideea de protocol si protectie pentru sora mea, mare ars. La aceasta discutie de informare.

In cele peste 7 saptamani cat a fost pacienta in Spitalul Foreasca sora mea, am incercat sa comunic de mai multe ori cu seful sectiei de arsi, atat direct, cat si prin comunicarea mesajelor prin medicii care o tratau pe Lavinia.

- Publicitate -

As vrea sa va relatez, cat se poate de scurt, care au fost solicitarile pe care le-am inaintat dlui sef de sectie, care sunt observatiile pe care “mi-am permis” sa i le comunic, dar si ce raspunsuri am primit:

1- Am rugat ca usa rezervei Laviniei sa stea INCHISA, ca asta e scopul unei rezerve de critic ptr mari arsi, ca doar asa o putem proteja.

Raspunsul sefului de sectie a fost ca daca s-ar inchide usa, atunci personalul medical NU AR MAI AUZI-O CAND ARE NEVOIE DE AJUTOR! Deci, usa statea deschisa ptr a o ajuta pe Lavinia.

Domnule Zidaru, de ce exista camera care filmeaza in rezerva? Nu ptr a fi monitorizati pacientii?

Nu scrie in ordinul de ministru ca trebuie sa existe un asistent medical la 1-2 pacienti pe tura?

Cum putem proteja de infectii un pacient cu arsuri pe 70% din suprafata corpului, care NU ESTE PANSAT, daca este tratat intr-o rezerva a carei usa NU SE INCHIDE (* a se retine ca nu exista o problema tehnica, ci era tinuta deschisa in mod voit)

!! Doresc sa mentionez, deoarece consider extrem de important, ca atunci cand am comunicat ca usa sta deschisa si ca doresc sa se ia masuri si sa ramana inchisa, medicul curant a incercat sa ia masuri si a discutat cu echipa de personal auxiliar. Lavinia mi-a povestit ca a auzit-o pe dna doctor solicitand atat asitentilor cat si infirmierilor sa respecte protocolul, iar usa sa ramana inchisa. Mai mult, pentru vreo 2 zile, au si respectat aceasta regula. Dupa 2 zile, s-a uitat, din nou, ca viata Laviniei conteaza.

2- Am rugat ca asistentii si infirmierii, care merg afara, sa fumeze in fata spitalului, si se plimba astfel prin tot spitalul, sa urmeze pasii de a se schimba cand pleca si revin pe sectie. Am comunicat si am numit exact zilele si persoanele care au intrat pe sectie, sub privirea mea, dupa ce s-au intors de la fumat, fara a se schimba. Oameni care intrau inclusiv in rezervele pacientilor internati la sectia de CRITIC.

Raspunsul domnului sef de sectie a fost ca “astia sunt oamenii”, dar va lua masuri.

Ma intreb ce masuri s-au luat, din moment ce, si cu doar cateva zile inainte de a pleca cu transfer, inca mai veneau sa ne ia de jos, la programul de vizita, iar cand intram la vizita sa ma schimb, angajatul nici macar papucii nu ii schimba!

Domnule manager, nu am cerut sa fie penalizati angajatii. Nu am cerut sa nu li se permita sa iasa afara. Am cerut sa fie modificata procedura in ceea ce priveste pauza angajatilor, sa li se permita sa iasa DOAR daca se schimba, atat la iesirea de pe sectie, cat si la intoarcerea lor. Nu imi doream sa fac rau, imi doream sa le fie respectate drepturile cadrelor medicale, dar FARA a anula drepturile la viata ale surorii mele.

3- Am rugat ca personalul medical sa intre la Lavinia PURTAND MASCA, intotdeauna. Asta dupa ce Lavinia, speriata ca se intra frecvent fara masca la ea, intr-o zi in care una dintre asistente tusea continuu, m-a rugat sa fac ceva si sa nu li se mai permita sa intre la e afara masca si sa ii fie inchisa usa la rezerva.

Lavinia voia sa lupte pentru sansa aia mica la viata pe care o avea. Incerca sa se protejeze. Se temea ca va contacta o banala raceala si nu v-a putea lupta in plus si cu ceva care pare extrem de baal ptr noi, cei care nu ne luptam cu un corp lipsit de piele si cu dureri crunte.

Domnul sef de sectie mi-a spus ca doresc doar sa atac. Ca eu nu stiu ca personalul medical face zilnic exudat si este testat. As fi ras, domnule manager, dar ma inecam in suferinta, teama, neputinta. Nu imi puteam permite sa contrazic un medic cu atatea alte abrevieri si titluri scrise in fata numelui.

Eveniment Carantină la Floreasca, după drama ploieștencei Lavinia Vlad Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a reacționat la povestea Laviniei Vlad, ploieșteanca de 37 de ani, care a ajuns în comă la Spitalul Floreasca, cu...

- Publicitate -

4- Deoarece Lavinia nu era pansata, ea se vedea. ZILNIC. Era ingrozita de imaginea pe care o vedea, de un corp ars in totalitate (atat cat ea reusea sa vada), negru, deformat. Aceste imagini se adaugau la durerile fizice pe care le indura si ii provocau o imensa durere emotionala. Plangea si spunea ca este un monstru, ca cei 2 copii ai sai vor fugi de ea, ca ii va speria. Cand mi-am dat seama ca Lavinia nu intelege ca exista si zone care nu au fost atinse de foc, ca ea vede, din pacate, doar zonele arse pentru ca toate zonele nearse sunt tocmai acelea pe care nu le poate vedea (fata, gatul, spatele) am incercat sa ii spun eu cat e de frumoasa, despre cum vom acoperi zonele arse cu rochii lungi si colorate, despre cum copiii vor vedea chipul mamei lor, un chip extrem de cunoscut si nedistrus de acest accident cumplit.

Astfel ca Lavinia mi-a cerut, din nou, ajutorul si m-a rugat sa o ajut sa se vada.

Am discutat cu domnul sef de sectie si l-am rugat sa ma ajute si sa ii fie dusa o oglinda, sau sa i se faca o poza, sa se poata vedea.

Raspunsul dlui sef de sectie a fost ca in rezerva Laviniei se gaseste o oglinda si probabil, fiind inca foarte bulversata ea, nu a vazut-o si astfel ca nu a reusit sa se vada.

Domnule manager Zidaru, daca nu stiti deja despre ce oglinda vorbea seful sectiei, va rog sa faceti chiar dvs o vizita in rezerva nr 5- Sectia Critic- Centrul de arsi.

Este vorba despre o oglinda lipita pe perete, langa geam, deasupra chiuvetei.

Doresc sa amintesc ca pacienta, sora mea, era si este imobilizata la pat, nefiind capabila sa miste, sa se ridice. Deci, era IMPOSIBIL sa se poata vedea in acea oglinda despre care imi spunea seful sectiei ca exista, aratandu-mi cat sunt eu de absurda cu o solicitare nefondata si fara a ma documenta anterior.

Mentionez ca aceasta cerere a mea s-a facut in nenumarate randuri, chiar si ulterior acestui raspuns primit de la seful sectiei, fara a se gasi solutii. Ba chiar unul dintre medici mi-a spus ca este bizara cererea mea si ca nu intelege la ce ar ajuta ca ea sa se vada. Ea deja stie ca e arsa.

5- Cand Lavinia a fost coplesita de dureri si de cosmaruri, cand plangea si implora sa o ajut sa vorbeasca cu cineva care sa o ajute sa invete cum sa gestioneze imaginile care ii tot reveneau in cap si cum sa gestioneze starea de anxietate si depresie care o coplesea, am mers, din nou, la seful sectiei si l-am rugat sa fie vazuta de un psiholog.

Raspunsul sefului de sectie a fost ca NU EXISTA decat un psiholog in spital si nu are timp sa se ocupe de ea. Mai mult, mi-a spus ca “datoria lor este sa o tina in viata, iar DACA intr-o zi ea va merge acasa, atunci voi avea tot timpul sa ma ocup de emotiile ei. Ei trateaza arsuri aici, nu emoti”. “A fost vazuta de psihiatru, primeste medicamente, daca va fi nevoie crestem dozele”.

Pentru ca mie imi pasa de emotiile ei si pentru ca stiam ca un pacient in starea ei are nevoie sa isi gaseasca toate resursele pentru a continua lupta pentru supravietuire, pentru ca stiam ca daca ea este bine neurologic, va fi mai usor sa se faca bine si fizic, am propus sa mi se permita sa aduc eu un psiholog, de la Spitalul de arsi din Bucuresti, un specialist in tratarea marilor arsi, sa il platim noi familia, dar sa ii ofere Laviniei ajutorul de care avea nevoie si pe care ni-l cerea.

Nu sunt medic, dar nici nu e nevoie sa fiu ca sa inteleg diferenta dintre un psiholog si un psihiatru, dintre pastilele pe care le lua deja si nevoia ei de a vorbi despre accident, despre emotiile care o copleseau si o faceau sa traiasca la nesfarsit momentul accidentului, momentul in care incerca sa se stinga, momentul in care nu stia cum sa salveze pe toti din casa.

La propunerea mea domnul sef de sectie s-a aratat deschis si mi-a spus ca nu ma poate impiedica ca, in timpul programului de vizita, Lavinia sa fie vizitata de o prietena a mea, care e psiholog, si care sa o asculte si sa o ajute pe Lavinia.

Am fost profund recunoscatoare ca intelege importanta si ca ii pasa de modul in care Lavinia poate depasi starea aceea. Am inceput sa fac demersurile necesare, astfel incat Lavinia sa fie vazuta de un psiholog.

DAR, a doua zi ne-a fost inmanata o hartie prin care eram anuntati ca s-a schimbat programul de vizita iar pacientii pot primi un vizitator pe zi si DOAR 10 minute se poate sta.

Ce psiholog sa aduc domnule manager cand ne dadeau doar 10minute la vizita?

Dupa 7 saptamani, si mai multe incercari de a putea ajunge la o solutie, mi s-a comunicat de catre medici ca Lavinia a fost vazuta de un psiholog. DUPA 7 SAPTAMANI!

Cand am intrebat cum de e posibil si daca aveti in spital un medic dedicat centrului de arsi, mi s-a spus ca nu, dar a revenit medicul spitalului din concediu de odihna.

Domnule manager, dvs stiti ca medicul psiholog al spitalului a fost in concediu de odihna timp de 7 saptamani si ca in acest timp spitalul NU a putut asigura un psiholog pacientilor?

Stiti ca, in plus, eu si unchiul meu, donatori de piele, pacienti ai spitalului Floreasca, nu am fost vazuti de un psiholog si nu a existat nicio discutie cu un astfel de specialist, desi se impunea conform procedurilor in ceea ce priveste donatorii?

6- Cand am observat ca Laviniei i se administreaza 5 antibiotice, desi ni se spunea ca NU AVEM inca rezultatele analizelor bacteriologice (acestea au existat abia in ultima saptamana din iunie si erau negative initial, ele devenind ingrijoratoarea abia la jumatatea lunii iulie) am intrebat la ce ajuta o cantitate atat de mare de antibiotic si ce ni se ascunde, Mi s-a spus, de catre medici, ca acestea se dau preventiv, intrucat bacteriile si infectiile vor aparea.

L-as intreba acum pe seful sectiei, avand in vedere toate neregurile semnalate de mine pe parcursul duratei internarii Laviniei in spitalul Floreasca, ce masuri s-au luat pentru a diminua acest risc? Cum e posibil ca azi Lavinia sa se afla in pozitia de RISC SOC SEPTIC, dupa ce a contactat in spitalul manageriat de dvs nu doar un Piocianic multirezistent, dar si o ciuperca atat de periculoasa?

- Publicitate -

7- La data de 17.07.2025, analizele Laviniei aratau o prezenta in urina a Candidei auris. De ce noi, familia, nu am luat la cunostinta despre pericolul ascuns de prezenta acestei ciuperci? De ce nu s-au recoltat probe si din plaga, sau daca s-au recoltat DE CE NU NE-AU FOST COMUNICATE SI AU FOST ASCUNSE informatiile? De ce in biletul de externare eliberat la momentul transferului NU este notata prezenta acestei ciuperci? S-au luat masuri pentru a asigura siguranta celorlalti pacienti?

Domnule manager Zidaru, seful sectiei mi-a spus ca eu nu accept ca Lavinia nu mai are resurse.

Ce resurse ii lipseau Laviniei?

Resursele de a lupta cu o bacterie multirezistenta contactata in spital, numita Pseudomonas aeruginosa?

Nu mai avea resurse sa se lupte singura, fara tratament adecvat, pentru infectarea cu o ciuperca clasificata în grupul de maxima prioritate (fungi critici), numita Candida auris?

Nu mai avea resurse ptr a se reusi sa fie acoeprita cu piele dup ace ati luat pielea de pe ea si de pe noi, familia, si aceasta a fost distrusa de mizeriile contactate in spital?

Nu mai avea resurse pentru ca nu exista o banca de piele si nu o puteati ajuta in niciun fel, dar totusi spitalul a refuzat sa ne de-a dreptul la un transfer intr-un centru din afara granitelor, astfel incat Lavinia sa primeasca o sansa la viata?

Domnule manager, revin acum la deviza dvs, cea declarata presei anterior si care spune ca “Fiecare viață este prețioasă”. Daca este adevarat si va ghidati dupa acest crez, DE CE LAVINIA A FOST O EXCEPTIE? De ce VIATA EI NU A FOST PRETIOASA?

In urma controalelor recente, dupa ce am indraznit sa fac publice detalii despre cele 7 saptamani in care am interactionat cu spitalul Floreasca, atat ca pacient, cat si ca apartinator, s-au descoperit cateva nereguli, printre care si “produse biocide fara autorizare corespunzatoare” si “lipsa ventilatie conforma”.

Domnule manager, cum explicati faptul ca azi Lavinia se lupta cu aceste mizerii contactate in spitalul pe care il conduceti, infectii, bacterii multirezistente, ciuperci ucigase, cand ati permis ca ea sa fie tratata intr-un mediu neadecvat, fara a ii asigura protectia necesar, fara a ii asigura dreptul la o sansa reala de a se intoarce acasa la familie, la cei 2 copii care o asteapta?

De ce, domnule manager, Lavinia nu primeste formularul S2, pentru a primi ingrijiri medicale decontate, intr-un centru de arsi in care “avem de toate” nu este doar o lozica, este o realitate?

De ce azi, 50% dintre pacientii aflati pe sectia Critic al centrului de arsi al spitalului Floreasca sunt infectati, de asemenea, cu aceasta ciuperca atat de contagioasa si clasificata drept o AMENINTARE PUBLICA URGENTA? Nici viata lor nu este inclusa intre cele care sunt pretioase pentru dumneavoastra?

Cum ne putem increde ca atata timp cat dvs sunteti managerul acestui spital si cat domnul N este seful sectiei de arsi, pacientii sunt in siguranta si “tratați la cele mai înalte standarde”? Ce masuri ati luat sau veti lua?

In incheiere, va las mai jos, un paragraf din ce a publicat, in 12 decembrie 2022, Institul National de Sanatate Publica Romania:

Candida auris este o specie de fungi recent descrisă (prima descriere în anul 2009), care provoacă îngrijorare pe plan global deoarece:

a. Evoluția infecțiilor invazive cu Candida auris este severă (mortalitate de 30-70% chiar la pacienții tratați cu antifungice);

cauzele acestei evoluții sunt:

– rezistența la antifungice (cel mai frecvent la fluconazol, uneori și la amfotericină B și, mai rar, la echinocandine);

– capacitatea patogenică a speciei;

– afectarea cu predilecție a pacienților cu imunodepresii severe, internați în terapie intensivă, de cele mai multe ori colonizați simultan și cu Enterobacterales sau Acinetobacter baumannii rezistente la carbapeneme, care pot genera infecții concomitente amenințătoare de viață.

- Publicitate -

b. Contagiozitatea este ridicată, ceea ce determină o extindere rapidă a numărului de pacienți colonizați/infectați (focare epidemice) și a spitalelor/regiunilor afectate:

– Poate coloniza rapid un alt pacient din salon (situație constata chiar după numai patru ore);

– Colonizarea poate persista până la doi ani.

Va multumesc daca ati avut timp sa cititi aceste randuri.

Cu respect si incredere, pentru schimbarile si masurile pe care inca mai sper sa le puneti in aplicare, astfel incat deviza dvs sa nu fie doar o alta strategie de imagine.

Un pacient, un donator, un apartinator”