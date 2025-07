Grevă de avertisment la centrul medico-social de la Boldești

Timp de două ore, mai mulți angajați ai unității medico-sociale din Boldești – Scăeni s-au aflat în grevă de avertisment. La protest s-au alăturat și câțiva beneficiari ai centrului. Unitatea medico-socială riscă să fie închisă la data de 1 august pe motiv de lipsă de finanțare.

Mai mulți angajați ai unității medico-sociale de la Boldești – Scăeni, afiliați la Federația Columna-Scor, au fost, miercuri, în grevă de avertisment, protest organizat la nivel național. La grevă s-au alăturat și câțiva pacienți.

„Ne-am adunat astăzi, într-o grevă de avertisment de două ore în fața unității medico-sociale ca să tragem un semnal de alarmă și un strigăt de disperate tuturor forurilor care decid finanțarea și funcționarea unității.

Trei luni am stat fără salarii. Am venit zilnic la serviciu și abia pe 14 iulie am reușit să achităm salariile aferente lunii mai. Salariații vin, își fac treaba, muncesc cu dedicare, dar nu sunt plătiți.

Sunt foarte revoltați având în vedere că noi ne confruntăm cu cazuri deosebite, cu polipatologii… Cu cazuri de pacienți care nu mai pot fi tratați în spitale, dar nici întreținuți de alte centre. Suntem unici la nivelul județului, prin statutul nostru”, a explicat Anca Stîrceanu, directorul unității medico-sociale din Boldești – Scăeni.

La penultimul protest, criza de la centru s-a transformat într-o dispută politică și administrativă. Conflictul a devenit public între președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu (PSD) și primarul orașului Boldești Scăeni, Florin Dincă (PNL).