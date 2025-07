Primarul din Ciorani, Marin Voicu, condamnat la doi ani de închisoare

Primarul din Ciorani, Marin Voicu, a fost condamnat la doi ani de închisoare cu executare în dosarul care vizează fraudarea alegerilor locale din 2020. Decizia Instanței nu este definitivă.

- Publicitate -

Primarul din Ciorani, Marin Voicu, este acuzat de infracțiunea de falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale în formă continuată (20 de acte materiale).

Instanța a dispus condamnarea edilului din Ciorani la doi ani de închisoare cu executare. Decizia nu este definitivă.

Voicu este acuzat și de instigare la furtul unor saci cu buletine de vot din arhiva Judecătoriei Mizil. (Detalii AICI)

- Publicitate -

Marin Voicu a câștigat, la alegerile locale din 2024, un nou mandat de primar.

Decizia Judecătoriei Buzău

Ora estimata: 09:00

Complet: Cp5PI

Tip solutie: admite cererea

Solutia pe scurt: 1.În temeiul art. 396 alin. (1) ?i (2) Cod de proc.pen. ?i art. 47 C.pen. raportat la art. 391 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. si art. 77 lit. a C.pen., condamnă pe inculpatul M.V., la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de instigare la infracţiunea de falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale în formă continuată (20 de acte materiale).

În temeiul art. 67 alin. (2) Cod pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) ?i b) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice ?i dreptul de a ocupa o func?ie ce implică exerci?iul autorită?ii de stat) pe o perioadă de 3 ani, după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii.

- Publicitate -

În baza art. 65 alin. (1) Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice ?i dreptul de a ocupa o func?ie ce implică exerci?iul autorită?ii de stat, de la rămânerea definitivă a hotărârii ?i până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii.

Pedeapsa se execută în regim de deten?ie potrivit art. 60 Cod penal. În temeiul art. 72 alin. (1) Cod penal, va deduce din durata pedepsei închisorii perioada în care inculpatul a fost supus măsurilor preventive privative de libertate, respectiv reţinerea din 09.06.2021 şi arestarea preventivă/arestul la domiciliu din 14.06.2021 până la 29.09.2021, inclusiv, precum şi din 24.11.2021 până la 08.12.2021, inclusiv. 2.

În temeiul art. 396 alin. (1) ?i (2) Cod de proc.pen. ?i art. 391 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. si art. 77 lit. a C.pen., condamnă pe inculpatul A.I., la pedeapsa de 1 an şi 3 luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale în formă continuată (4 de acte materiale).

Eveniment Razie amplă în Ploiești Acțiunea de amploare este derulată, vineri noapte, de polițiștii din cadrul Biroului Rutier al Poliției Municipiului Ploiești. La razie participă polițiști ai Serviciului Rutier,...

- Publicitate -

În temeiul art. 67 alin. (2) Cod pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) ?i b) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice ?i dreptul de a ocupa o func?ie ce implică exerci?iul autorită?ii de stat) pe o perioadă de 2 ani, după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii.

În baza art. 65 alin. (1) Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice ?i dreptul de a ocupa o func?ie ce implică exerci?iul autorită?ii de stat, de la rămânerea definitivă a hotărârii ?i până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. Pedeapsa se execută în regim de deten?ie potrivit art. 60 Cod penal. 3.

În temeiul art. 396 alin. (1) ?i (2) Cod de proc.pen. ?i art. 391 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. si art. 77 lit. a C.pen., condamnă pe inculpatul R.R., la pedeapsa de 1 an ?i 9 luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale în formă continuată (4 acte materiale).

- Publicitate -

În temeiul art. 67 alin. (2) Cod pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) ?i b) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice ?i dreptul de a ocupa o func?ie ce implică exerci?iul autorită?ii de stat) pe o perioadă de 2 ani, pedeapsă ce se va executa de la data rămânerii definitive a hotărârii. În baza art. 65 alin. (1) Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice ?i dreptul de a ocupa o func?ie ce implică exerci?iul autorită?ii de stat, care se va executa în cazul revocării suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale.

În temeiul art. 91 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale, pe o durată de 3 (trei) ani, calculat conform dispoziţiilor art. 92 alin. (1) Cod penal, termenul de supraveghere urmând a se calcula de la data rămânerii definitive a hotărârii.

Conform art. 93 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la serviciul de probaţiune Prahova, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum ?i întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

- Publicitate -

În temeiul art.93 alin. (2) lit. b) Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul va avea obligaţia de a frecventa unul dintre programele de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate, pentru a-l ajuta să înţeleagă consecinţele faptelor sale. În temeiul art. 93 alin. (3) Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va avea obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 60 zile. În temeiul art. 404 alin. (2) Cod proc. pen. ?i art. 96 Cod penal, obligaţia de a presta o muncă în folosul comunităţii va fi executată în cadrul Primăriei Com. Ciorani sau Fulga, Jud. Prahova, conform deciziei consilierul de probaţiune dispusă în temeiul art. 51 alin. (1) rap. la art. 57 alin. (2) din Legea nr. 253/2013.

Conform art. 94 alin. (2) Cod penal supravegherea executării obligaţiilor va fi realizată de către Serviciul de Probaţiune Prahova. În temeiul art. 91 alin. (4) Cod penal ?i art. 404 alin. (2) Cod proc. pen, instan?a va atrage atenţia inculpatului că nerespectarea cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse precum şi săvârşirea unei alte infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere va atrage revocarea suspendării şi executarea pedepsei în întregime.

În temeiul art. 72 alin. (1) Cod penal, va deduce din durata pedepsei închisorii perioada în care inculpatul a fost supus măsurilor preventive privative de libertate, respectiv reţinerea din 09.06.2021 şi arestarea preventivă/arestul la domiciliu din 14.06.2021 până la 29.09.2021, inclusiv. 4.

- Publicitate -

În temeiul art. 396 alin. (1) ?i (2) Cod de proc.pen. ?i art. 391 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. si art. 77 lit. a C.pen., condamnă pe inculpatul D.G.M., la pedeapsa de 1 an ?i 9 luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale în formă continuată (4 acte materiale). În temeiul art. 67 alin. (2) Cod pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) ?i b) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice ?i dreptul de a ocupa o func?ie ce implică exerci?iul autorită?ii de stat) pe o perioadă de 2 ani, pedeapsă ce se va executa de la data rămânerii definitive a hotărârii.

În baza art. 65 alin. (1) Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice ?i dreptul de a ocupa o func?ie ce implică exerci?iul autorită?ii de stat, care se va executa în cazul revocării suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale.

În temeiul art. 91 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale, pe o durată de 3 (trei) ani, calculat conform dispoziţiilor art. 92 alin. (1) Cod penal, termenul de supraveghere urmând a se calcula de la data rămânerii definitive a hotărârii.

- Publicitate -

Conform art. 93 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la serviciul de probaţiune Prahova, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum ?i întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În temeiul art.93 alin. (2) lit. b) Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul va avea obligaţia de a frecventa unul dintre programele de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate, pentru a-l ajuta să înţeleagă consecinţele faptelor sale.

În temeiul art. 93 alin. (3) Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va avea obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 60 zile. În temeiul art. 404 alin. (2) Cod proc. pen. ?i art. 96 Cod penal, obligaţia de a presta o muncă în folosul comunităţii va fi executată în cadrul Primăriei Com. Ciorani sau Fulga, Jud. Prahova, conform deciziei consilierul de probaţiune dispusă în temeiul art. 51 alin. (1) rap. la art. 57 alin. (2) din Legea nr. 253/2013.

Conform art. 94 alin. (2) Cod penal supravegherea executării obligaţiilor va fi realizată de către Serviciul de Probaţiune Prahova. În temeiul art. 91 alin. (4) Cod penal ?i art. 404 alin. (2) Cod proc. pen, instan?a va atrage atenţia inculpatului că nerespectarea cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse precum şi săvârşirea unei alte infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere va atrage revocarea suspendării şi executarea pedepsei în întregime.

În temeiul art. 72 alin. (1) Cod penal, va deduce din durata pedepsei închisorii perioada în care inculpatul a fost supus măsurilor preventive privative de libertate, respectiv reţinerea din 09.06.2021 şi arestarea preventivă/arestul la domiciliu din 14.06.2021 până la 29.09.2021, inclusiv 5.

În temeiul art. 396 alin. (1) ?i (2) Cod de proc.pen. ?i art. 391 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. si art. 77 lit. a C.pen., condamnă pe inculpatul C.I.M., la pedeapsa de 1 an ?i 9 luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale în formă continuată (4 acte materiale).

În temeiul art. 67 alin. (2) Cod pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) ?i b) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice ?i dreptul de a ocupa o func?ie ce implică exerci?iul autorită?ii de stat) pe o perioadă de 2 ani, pedeapsă ce se va executa de la data rămânerii definitive a hotărârii. În baza art. 65 alin. (1) Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice ?i dreptul de a ocupa o func?ie ce implică exerci?iul autorită?ii de stat, care se va executa în cazul revocării suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale.

În temeiul art. 91 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale, pe o durată de 3 (trei) ani, calculat conform dispoziţiilor art. 92 alin. (1) Cod penal, termenul de supraveghere urmând a se calcula de la data rămânerii definitive a hotărârii. Conform art. 93 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la serviciul de probaţiune Prahova, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum ?i întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art.93 alin. (2) lit. b) Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul va avea obligaţia de a frecventa unul dintre programele de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate, pentru a-l ajuta să înţeleagă consecinţele faptelor sale.

În temeiul art. 93 alin. (3) Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va avea obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 60 zile. În temeiul art. 404 alin. (2) Cod proc. pen. ?i art. 96 Cod penal, obligaţia de a presta o muncă în folosul comunităţii va fi executată în cadrul Primăriei Com. Ciorani sau Fulga, Jud. Prahova, conform deciziei consilierul de probaţiune dispusă în temeiul art. 51 alin. (1) rap. la art. 57 alin. (2) din Legea nr. 253/2013. Conform art. 94 alin. (2) Cod penal supravegherea executării obligaţiilor va fi realizată de către Serviciul de Probaţiune Prahova.

În temeiul art. 91 alin. (4) Cod penal ?i art. 404 alin. (2) Cod proc. pen, instan?a va atrage atenţia inculpatului că nerespectarea cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse precum şi săvârşirea unei alte infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere va atrage revocarea suspendării şi executarea pedepsei în întregime. 6.În temeiul art. 396 alin. (1) ?i (2) Cod de proc.pen. ?i art. 391 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. si art. 77 lit. a C.pen., condamnă pe inculpatul R.S., la pedeapsa de 1 an ?i 9 luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale în formă continuată (4 acte materiale).

În temeiul art. 67 alin. (2) Cod pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) ?i b) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice ?i dreptul de a ocupa o func?ie ce implică exerci?iul autorită?ii de stat) pe o perioadă de 2 ani, pedeapsă ce se va executa de la data rămânerii definitive a hotărârii.

În baza art. 65 alin. (1) Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice ?i dreptul de a ocupa o func?ie ce implică exerci?iul autorită?ii de stat, care se va executa în cazul revocării suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale.

În temeiul art. 91 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale, pe o durată de 3 (trei) ani, calculat conform dispoziţiilor art. 92 alin. (1) Cod penal, termenul de supraveghere urmând a se calcula de la data rămânerii definitive a hotărârii. Conform art. 93 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la serviciul de probaţiune Prahova, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum ?i întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art.93 alin. (2) lit. b) Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul va avea obligaţia de a frecventa unul dintre programele de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate, pentru a-l ajuta să înţeleagă consecinţele faptelor sale.

În temeiul art. 93 alin. (3) Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va avea obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 60 zile.

În temeiul art. 404 alin. (2) Cod proc. pen. ?i art. 96 Cod penal, obligaţia de a presta o muncă în folosul comunităţii va fi executată în cadrul Primăriei Com. Ciorani sau Fulga, Jud. Prahova, conform deciziei consilierul de probaţiune dispusă în temeiul art. 51 alin. (1) rap. la art. 57 alin. (2) din Legea nr. 253/2013. Conform art. 94 alin. (2) Cod penal supravegherea executării obligaţiilor va fi realizată de către Serviciul de Probaţiune Prahova.

În temeiul art. 91 alin. (4) Cod penal ?i art. 404 alin. (2) Cod proc. pen, instan?a va atrage atenţia inculpatului că nerespectarea cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse precum şi săvârşirea unei alte infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere va atrage revocarea suspendării şi executarea pedepsei în întregime. În temeiul art. 72 alin. (1) Cod penal, va deduce din durata pedepsei închisorii perioada în care inculpatul a fost supus măsurilor preventive privative de libertate, respectiv reţinerea din 09.06.2021 şi arestarea preventivă/arestul la domiciliu din 14.06.2021 până la 29.09.2021, inclusiv. 7.

În temeiul art. 396 alin. (1) ?i (2) Cod de proc.pen. ?i art. 391 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. si art. 77 lit. a C.pen., condamnă pe inculpata E.M., la pedeapsa de 1 an ?i 9 luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale în formă continuată (4 acte materiale).

În temeiul art. 67 alin. (2) Cod pen. aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) ?i b) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice ?i dreptul de a ocupa o func?ie ce implică exerci?iul autorită?ii de stat) pe o perioadă de 2 ani, pedeapsă ce se va executa de la data rămânerii definitive a hotărârii. În baza art. 65 alin. (1) Cod penal, aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice ?i dreptul de a ocupa o func?ie ce implică exerci?iul autorită?ii de stat, care se va executa în cazul revocării suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale.

În temeiul art. 91 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale, pe o durată de 3 (trei) ani, calculat conform dispoziţiilor art. 92 alin. (1) Cod penal, termenul de supraveghere urmând a se calcula de la data rămânerii definitive a hotărârii. Conform art. 93 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpata va trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la serviciul de probaţiune Prahova, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum ?i întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În temeiul art.93 alin. (2) lit. b) Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere inculpata va avea obligaţia de a frecventa unul dintre programele de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate, pentru a-l ajuta să înţeleagă consecinţele faptelor sale. În temeiul art. 93 alin. (3) Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va avea obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 60 zile.

În temeiul art. 404 alin. (2) Cod proc. pen. ?i art. 96 Cod penal, obligaţia de a presta o muncă în folosul comunităţii va fi executată în cadrul Primăriei Com. Ciorani sau Fulga, Jud. Prahova, conform deciziei consilierul de probaţiune dispusă în temeiul art. 51 alin. (1) rap. la art. 57 alin. (2) din Legea nr. 253/2013. Conform art. 94 alin. (2) Cod penal supravegherea executării obligaţiilor va fi realizată de către Serviciul de Probaţiune Prahova.

În temeiul art. 91 alin. (4) Cod penal ?i art. 404 alin. (2) Cod proc. pen, instan?a va atrage atenţia inculpatei că nerespectarea cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse precum şi săvârşirea unei alte infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere va atrage revocarea suspendării şi executarea pedepsei în întregime.

În temeiul art. 72 alin. (1) Cod penal, va deduce din durata pedepsei închisorii perioada în care inculpatul a fost supus măsurilor preventive privative de libertate, respectiv reţinerea din 10.06.2021 şi arestarea preventivă/arestul la domiciliu din 14.06.2021 până la 29.09.2021, inclusiv. 8.În temeiul art. 396 alin. (1) ?i (2) Cod de proc.pen. ?i art. 391 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. si art. 77 lit. a C.pen., condamnă pe inculpata M.P., la pedeapsa de 1 an ?i 9 luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale în formă continuată (4 acte materiale).

În temeiul art. 67 alin. (2) Cod pen. aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) ?i b) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice ?i dreptul de a ocupa o func?ie ce implică exerci?iul autorită?ii de stat) pe o perioadă de 2 ani, pedeapsă ce se va executa de la data rămânerii definitive a hotărârii.

În baza art. 65 alin. (1) Cod penal, aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice ?i dreptul de a ocupa o func?ie ce implică exerci?iul autorită?ii de stat, care se va executa în cazul revocării suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale.

În temeiul art. 91 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale, pe o durată de 3 (trei) ani, calculat conform dispoziţiilor art. 92 alin. (1) Cod penal, termenul de supraveghere urmând a se calcula de la data rămânerii definitive a hotărârii.

Conform art. 93 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpata va trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la serviciul de probaţiune Prahova, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum ?i întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art.93 alin. (2) lit. b) Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere inculpata va avea obligaţia de a frecventa unul dintre programele de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate, pentru a-l ajuta să înţeleagă consecinţele faptelor sale.

În temeiul art. 93 alin. (3) Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va avea obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 60 zile. În temeiul art. 404 alin. (2) Cod proc. pen. ?i art. 96 Cod penal, obligaţia de a presta o muncă în folosul comunităţii va fi executată în cadrul Primăriei Com. Ciorani sau Fulga, Jud. Prahova, conform deciziei consilierul de probaţiune dispusă în temeiul art. 51 alin. (1) rap. la art. 57 alin. (2) din Legea nr. 253/2013. Conform art. 94 alin. (2) Cod penal supravegherea executării obligaţiilor va fi realizată de către Serviciul de Probaţiune Prahova.

În temeiul art. 91 alin. (4) Cod penal ?i art. 404 alin. (2) Cod proc. pen, instan?a va atrage atenţia inculpatei că nerespectarea cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse precum şi săvârşirea unei alte infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere va atrage revocarea suspendării şi executarea pedepsei în întregime.

În temeiul art. 72 alin. (1) Cod penal, va deduce din durata pedepsei închisorii perioada în care inculpatul a fost supus măsurilor preventive privative de libertate, respectiv reţinerea din 09.06.2021 şi arestarea preventivă/arestul la domiciliu din 14.06.2021 până la 29.09.2021, inclusiv. 9.În temeiul art. 396 alin. (1) ?i (2) Cod de proc.pen. ?i art. 391 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. si art. 77 lit. a C.pen., condamnă pe inculpata T.N., la pedeapsa de 1 an ?i 9 luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale în formă continuată (4 acte materiale).

În temeiul art. 67 alin. (2) Cod pen. aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) ?i b) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice ?i dreptul de a ocupa o func?ie ce implică exerci?iul autorită?ii de stat) pe o perioadă de 2 ani, pedeapsă ce se va executa de la data rămânerii definitive a hotărârii. În baza art. 65 alin. (1) Cod penal, aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice ?i dreptul de a ocupa o func?ie ce implică exerci?iul autorită?ii de stat, care se va executa în cazul revocării suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale.

În temeiul art. 91 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale, pe o durată de 3 (trei) ani, calculat conform dispoziţiilor art. 92 alin. (1) Cod penal, termenul de supraveghere urmând a se calcula de la data rămânerii definitive a hotărârii. Conform art. 93 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpata va trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la serviciul de probaţiune Prahova, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum ?i întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art.93 alin. (2) lit. b) Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere inculpata va avea obligaţia de a frecventa unul dintre programele de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate, pentru a-l ajuta să înţeleagă consecinţele faptelor sale.

În temeiul art. 93 alin. (3) Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va avea obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 60 zile. În temeiul art. 404 alin. (2) Cod proc. pen. ?i art. 96 Cod penal, obligaţia de a presta o muncă în folosul comunităţii va fi executată în cadrul Primăriei Com. Ciorani sau Fulga, Jud. Prahova, conform deciziei consilierul de probaţiune dispusă în temeiul art. 51 alin. (1) rap. la art. 57 alin. (2) din Legea nr. 253/2013. Conform art. 94 alin. (2) Cod penal supravegherea executării obligaţiilor va fi realizată de către Serviciul de Probaţiune Prahova.

În temeiul art. 91 alin. (4) Cod penal ?i art. 404 alin. (2) Cod proc. pen, instan?a va atrage atenţia inculpatei că nerespectarea cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse precum şi săvârşirea unei alte infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere va atrage revocarea suspendării şi executarea pedepsei în întregime.

În temeiul art. 72 alin. (1) Cod penal, va deduce din durata pedepsei închisorii perioada în care inculpatul a fost supus măsurilor preventive privative de libertate, respectiv reţinerea din 10.06.2021 şi arestarea preventivă/arestul la domiciliu din 14.06.2021 până la 29.09.2021, inclusiv. 10.În temeiul art. 396 alin. (1) ?i (2) Cod de proc.pen. ?i art. 391 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. si art. 77 lit. a C.pen., condamnă pe inculpata E.M., la pedeapsa de 1 an ?i 9 luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale în formă continuată (4 acte materiale).

În temeiul art. 67 alin. (2) Cod pen. aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) ?i b) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice ?i dreptul de a ocupa o func?ie ce implică exerci?iul autorită?ii de stat) pe o perioadă de 2 ani, pedeapsă ce se va executa de la data rămânerii definitive a hotărârii. În baza art. 65 alin. (1) Cod penal, aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice ?i dreptul de a ocupa o func?ie ce implică exerci?iul autorită?ii de stat, care se va executa în cazul revocării suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale.

În temeiul art. 91 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale, pe o durată de 3 (trei) ani, calculat conform dispoziţiilor art. 92 alin. (1) Cod penal, termenul de supraveghere urmând a se calcula de la data rămânerii definitive a hotărârii. Conform art. 93 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpata va trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la serviciul de probaţiune Prahova, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum ?i întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În temeiul art.93 alin. (2) lit. b) Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere inculpata va avea obligaţia de a frecventa unul dintre programele de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate, pentru a-l ajuta să înţeleagă consecinţele faptelor sale. În temeiul art. 93 alin. (3) Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va avea obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 60 zile.

În temeiul art. 404 alin. (2) Cod proc. pen. ?i art. 96 Cod penal, obligaţia de a presta o muncă în folosul comunităţii va fi executată în cadrul Primăriei Com. Ciorani sau Fulga, Jud. Prahova, conform deciziei consilierul de probaţiune dispusă în temeiul art. 51 alin. (1) rap. la art. 57 alin. (2) din Legea nr. 253/2013. Conform art. 94 alin. (2) Cod penal supravegherea executării obligaţiilor va fi realizată de către Serviciul de Probaţiune Prahova.

În temeiul art. 91 alin. (4) Cod penal ?i art. 404 alin. (2) Cod proc. pen, instan?a va atrage atenţia inculpatei că nerespectarea cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse precum şi săvârşirea unei alte infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere va atrage revocarea suspendării şi executarea pedepsei în întregime. În temeiul art. 72 alin. (1) Cod penal, va deduce din durata pedepsei închisorii perioada în care inculpatul a fost supus măsurilor preventive privative de libertate, respectiv reţinerea din 10.06.2021 şi arestarea preventivă/arestul la domiciliu din 14.06.2021 până la 29.09.2021, inclusiv. 11.În temeiul art. 396 alin. (1) ?i (2) Cod de proc.pen. ?i art. 391 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. si art. 77 lit. a C.pen., condamnă pe inculpata E.C., la pedeapsa de 1 an ?i 9 luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale în formă continuată (4 acte materiale). În temeiul art. 67 alin. (2) Cod pen. aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) ?i b) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice ?i dreptul de a ocupa o func?ie ce implică exerci?iul autorită?ii de stat) pe o perioadă de 2 ani, pedeapsă ce se va executa de la data rămânerii definitive a hotărârii. În baza art. 65 alin. (1) Cod penal, aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice ?i dreptul de a ocupa o func?ie ce implică exerci?iul autorită?ii de stat, care se va executa în cazul revocării suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale. În temeiul art. 91 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale, pe o durată de 3 (trei) ani, calculat conform dispoziţiilor art. 92 alin. (1) Cod penal, termenul de supraveghere urmând a se calcula de la data rămânerii definitive a hotărârii. C

onform art. 93 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpata va trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la serviciul de probaţiune Prahova, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum ?i întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art.93 alin. (2) lit. b) Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere inculpata va avea obligaţia de a frecventa unul dintre programele de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate, pentru a-l ajuta să înţeleagă consecinţele faptelor sale.

În temeiul art. 93 alin. (3) Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va avea obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 60 zile. În temeiul art. 404 alin. (2) Cod proc. pen. ?i art. 96 Cod penal, obligaţia de a presta o muncă în folosul comunităţii va fi executată în cadrul Primăriei Com. Ciorani sau Fulga, Jud. Prahova, conform deciziei consilierul de probaţiune dispusă în temeiul art. 51 alin. (1) rap. la art. 57 alin. (2) din Legea nr. 253/2013. Conform art. 94 alin. (2) Cod penal supravegherea executării obligaţiilor va fi realizată de către Serviciul de Probaţiune Prahova.

În temeiul art. 91 alin. (4) Cod penal ?i art. 404 alin. (2) Cod proc. pen, instan?a va atrage atenţia inculpatei că nerespectarea cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse precum şi săvârşirea unei alte infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere va atrage revocarea suspendării şi executarea pedepsei în întregime. În temeiul art. 72 alin. (1) Cod penal, va deduce din durata pedepsei închisorii perioada în care inculpatul a fost supus măsurilor preventive privative de libertate, respectiv reţinerea din 10.06.2021 şi arestarea preventivă/arestul la domiciliu din 14.06.2021 până la 29.09.2021, inclusiv 12.În temeiul art. 396 alin. (1) ?i (2) Cod de proc.pen. ?i art. 391 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. si art. 77 lit. a C.pen., condamnă pe inculpata D.L., la pedeapsa de 1 an ?i 9 luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale în formă continuată (4 acte materiale).

În temeiul art. 67 alin. (2) Cod pen. aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) ?i b) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice ?i dreptul de a ocupa o func?ie ce implică exerci?iul autorită?ii de stat) pe o perioadă de 2 ani, pedeapsă ce se va executa de la data rămânerii definitive a hotărârii. În baza art. 65 alin. (1) Cod penal, aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice ?i dreptul de a ocupa o func?ie ce implică exerci?iul autorită?ii de stat, care se va executa în cazul revocării suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale.

În temeiul art. 91 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale, pe o durată de 3 (trei) ani, calculat conform dispoziţiilor art. 92 alin. (1) Cod penal, termenul de supraveghere urmând a se calcula de la data rămânerii definitive a hotărârii. Conform art. 93 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpata va trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la serviciul de probaţiune Prahova, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum ?i întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În temeiul art.93 alin. (2) lit. b) Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere inculpata va avea obligaţia de a frecventa unul dintre programele de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate, pentru a-l ajuta să înţeleagă consecinţele faptelor sale. În temeiul art. 93 alin. (3) Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va avea obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 60 zile. În temeiul art. 404 alin. (2) Cod proc. pen. ?i art. 96 Cod penal, obligaţia de a presta o muncă în folosul comunităţii va fi executată în cadrul Primăriei Com. Ciorani sau Fulga, Jud. Prahova, conform deciziei consilierul de probaţiune dispusă în temeiul art. 51 alin. (1) rap. la art. 57 alin. (2) din Legea nr. 253/2013. Conform art. 94 alin. (2) Cod penal supravegherea executării obligaţiilor va fi realizată de către Serviciul de Probaţiune Prahova.

În temeiul art. 91 alin. (4) Cod penal ?i art. 404 alin. (2) Cod proc. pen, instan?a va atrage atenţia inculpatei că nerespectarea cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse precum şi săvârşirea unei alte infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere va atrage revocarea suspendării şi executarea pedepsei în întregime. În temeiul art. 72 alin. (1) Cod penal, va deduce din durata pedepsei închisorii perioada în care inculpatul a fost supus măsurilor preventive privative de libertate, respectiv reţinerea din 09.06.2021 şi arestarea preventivă/arestul la domiciliu din 14.06.2021 până la 29.09.2021, inclusiv 13.

În baza disp. art. 391 alin. (1) Cod pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. si art. 77 lit. a C.pen. raportat la disp. art. 396 alin. (1) şi (4) Cod de proc. pen.,şi la art. 83 Cod penal stabileşte pedeapsa de 1 an ?i 3 luni închisoare în sarcina inculpatei G.I., pentru săvâr?irea infrac?iunii de falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale în formă continuată (4 acte materiale).

În temeiul art. 67 alin. (2) Cod pen. ?i art. 391 alin. (1) teza finală, aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) ?i b), respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice ?i dreptul de a ocupa o func?ie ce implică exerci?iul autorită?ii de stat) pe o perioadă de 2 ani, pedeapsă ce se va executa doar în caz de anulare sau revocare a amânării aplicării pedepsei.

În baza art. 83 alin. (1) Cod penal amână aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere de 2 ani stabilit în condiţiile art. 84 Cod penal, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art. 85 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere inculpata trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Prahova, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. Conform art. 86 alin. (1) Cod penal supravegherea executării obligaţiilor va fi realizată de către Serviciul de Probaţiune Prahova.

În temeiul art. 404 alin. (3) Cod proc. pen. ?i art. 88 Cod penal instan?a atrage atenţia inculpatei că nerespectarea cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse precum şi săvârşirea unei alte infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere va atrage revocarea amânării aplicării pedepsei, aplicarea ?i executarea pedepsei în întregime. 14.

În baza disp. art. 391 alin. (1) Cod pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. si art. 77 lit. a C.pen. raportat la disp. art. 396 alin. (1) şi (4) Cod de proc. pen.,şi la art. 83 Cod penal stabileşte pedeapsa de 1 an ?i 3 luni închisoare în sarcina inculpatei S.S., pentru săvâr?irea infrac?iunii de falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale în formă continuată (4 acte materiale). În temeiul art. 67 alin. (2) Cod pen. ?i art. 391 alin. (1) teza finală, aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) ?i b), respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice ?i dreptul de a ocupa o func?ie ce implică exerci?iul autorită?ii de stat) pe o perioadă de 2 ani, pedeapsă ce se va executa doar în caz de anulare sau revocare a amânării aplicării pedepsei.

În baza art. 83 alin. (1) Cod penal amână aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere de 2 ani stabilit în condiţiile art. 84 Cod penal, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 85 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere inculpata trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Prahova, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. Conform art. 86 alin. (1) Cod penal supravegherea executării obligaţiilor va fi realizată de către Serviciul de Probaţiune Prahova.

În temeiul art. 404 alin. (3) Cod proc. pen. ?i art. 88 Cod penal instan?a atrage atenţia inculpatei că nerespectarea cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse precum şi săvârşirea unei alte infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere va atrage revocarea amânării aplicării pedepsei, aplicarea ?i executarea pedepsei în întregime. 15.

În baza disp. art. 391 alin. (1) Cod pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. si art. 77 lit. a C.pen. raportat la disp. art. 396 alin. (1) şi (4) Cod de proc. pen.,şi la art. 83 Cod penal stabileşte pedeapsa de 1 an ?i 3 luni închisoare în sarcina inculpatei I.A.S., pentru săvâr?irea infrac?iunii de falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale în formă continuată (4 acte materiale).

În temeiul art. 67 alin. (2) Cod pen. ?i art. 391 alin. (1) teza finală, aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) ?i b), respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice ?i dreptul de a ocupa o func?ie ce implică exerci?iul autorită?ii de stat) pe o perioadă de 2 ani, pedeapsă ce se va executa doar în caz de anulare sau revocare a amânării aplicării pedepsei. În baza art. 83 alin. (1) Cod penal amână aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere de 2 ani stabilit în condiţiile art. 84 Cod penal, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 85 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere inculpata trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Prahova, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. Conform art. 86 alin. (1) Cod penal supravegherea executării obligaţiilor va fi realizată de către Serviciul de Probaţiune Prahova. În temeiul art. 404 alin. (3) Cod proc. pen. ?i art. 88 Cod penal instan?a atrage atenţia inculpatei că nerespectarea cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse precum şi săvârşirea unei alte infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere va atrage revocarea amânării aplicării pedepsei, aplicarea ?i executarea pedepsei în întregime.

În temeiul art. 72 alin. (1) Cod penal, va deduce din durata pedepsei închisorii perioada în care inculpatul a fost supus măsurilor preventive privative de libertate, respectiv reţinerea din 10.06.2021 şi arestarea preventivă/arestul la domiciliu din 14.06.2021 până la 29.09.2021, inclusiv. 16.În baza disp. art. 391 alin. (1) Cod pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. si art. 77 lit. a C.pen. raportat la disp. art. 396 alin. (1) şi (4) Cod de proc. pen.,şi la art. 83 Cod penal stabileşte pedeapsa de 1 an ?i 3 luni închisoare în sarcina inculpatei A.E., pentru săvâr?irea infrac?iunii de falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale în formă continuată (4 acte materiale).

În temeiul art. 67 alin. (2) Cod pen. ?i art. 391 alin. (1) teza finală, aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) ?i b), respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice ?i dreptul de a ocupa o func?ie ce implică exerci?iul autorită?ii de stat) pe o perioadă de 2 ani, pedeapsă ce se va executa doar în caz de anulare sau revocare a amânării aplicării pedepsei.

În baza art. 83 alin. (1) Cod penal amână aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere de 2 ani stabilit în condiţiile art. 84 Cod penal, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art. 85 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere inculpata trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Prahova, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. Conform art. 86 alin. (1) Cod penal supravegherea executării obligaţiilor va fi realizată de către Serviciul de Probaţiune Prahova.

În temeiul art. 404 alin. (3) Cod proc. pen. ?i art. 88 Cod penal instan?a atrage atenţia inculpatei că nerespectarea cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse precum şi săvârşirea unei alte infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere va atrage revocarea amânării aplicării pedepsei, aplicarea ?i executarea pedepsei în întregime. 17.

În baza disp. art. 391 alin. (1) Cod pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. si art. 77 lit. a C.pen. raportat la disp. art. 396 alin. (1) şi (4) Cod de proc. pen.,şi la art. 83 Cod penal stabileşte pedeapsa de 1 an ?i 3 luni închisoare în sarcina inculpatei C.G.A. pentru săvâr?irea infrac?iunii de falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale în formă continuată (4 acte materiale).

În temeiul art. 67 alin. (2) Cod pen. ?i art. 391 alin. (1) teza finală, aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) ?i b), respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice ?i dreptul de a ocupa o func?ie ce implică exerci?iul autorită?ii de stat) pe o perioadă de 2 ani, pedeapsă ce se va executa doar în caz de anulare sau revocare a amânării aplicării pedepsei.

În baza art. 83 alin. (1) Cod penal amână aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere de 2 ani stabilit în condiţiile art. 84 Cod penal, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 85 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere inculpata trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Prahova, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. Conform art. 86 alin. (1) Cod penal supravegherea executării obligaţiilor va fi realizată de către Serviciul de Probaţiune Prahova.

În temeiul art. 404 alin. (3) Cod proc. pen. ?i art. 88 Cod penal instan?a atrage atenţia inculpatei că nerespectarea cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse precum şi săvârşirea unei alte infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere va atrage revocarea amânării aplicării pedepsei, aplicarea ?i executarea pedepsei în întregime.

În temeiul art. 72 alin. (1) Cod penal, va deduce din durata pedepsei închisorii perioada în care inculpatul a fost supus măsurilor preventive privative de libertate, respectiv reţinerea din 09.06.2021 şi arestarea preventivă/arestul la domiciliu din 14.06.2021 până la 29.09.2021, inclusiv. 18.

În baza disp. art. 391 alin. (1) Cod pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. si art. 77 lit. a C.pen. raportat la disp. art. 396 alin. (1) şi (4) Cod de proc. pen.,şi la art. 83 Cod penal stabileşte pedeapsa de 1 an ?i 3 luni închisoare în sarcina inculpatei V.M., pentru săvâr?irea infrac?iunii de falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale în formă continuată (4 acte materiale).

În temeiul art. 67 alin. (2) Cod pen. ?i art. 391 alin. (1) teza finală, aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) ?i b), respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice ?i dreptul de a ocupa o func?ie ce implică exerci?iul autorită?ii de stat) pe o perioadă de 2 ani, pedeapsă ce se va executa doar în caz de anulare sau revocare a amânării aplicării pedepsei.

În baza art. 83 alin. (1) Cod penal amână aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere de 2 ani stabilit în condiţiile art. 84 Cod penal, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 85 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere inculpata trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Prahova, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. Conform art. 86 alin. (1) Cod penal supravegherea executării obligaţiilor va fi realizată de către Serviciul de Probaţiune Prahova. În temeiul art. 404 alin. (3) Cod proc. pen. ?i art. 88 Cod penal instan?a atrage atenţia inculpatei că nerespectarea cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse precum şi săvârşirea unei alte infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere va atrage revocarea amânării aplicării pedepsei, aplicarea ?i executarea pedepsei în întregime.

În temeiul art. 72 alin. (1) Cod penal, va deduce din durata pedepsei închisorii perioada în care inculpatul a fost supus măsurilor preventive privative de libertate, respectiv reţinerea din 09.06.2021 şi arestarea preventivă/arestul la domiciliu din 14.06.2021 până la 29.09.2021, inclusiv. 19.

În baza disp. art. 391 alin. (1) Cod pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. si art. 77 lit. a C.pen. raportat la disp. art. 396 alin. (1) şi (4) Cod de proc. pen.,şi la art. 83 Cod penal stabileşte pedeapsa de 1 an ?i 3 luni închisoare în sarcina inculpatului V.F., pentru săvâr?irea infrac?iunii de falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale în formă continuată (4 acte materiale).

În temeiul art. 67 alin. (2) Cod pen. ?i art. 391 alin. (1) teza finală, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) ?i b), respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice ?i dreptul de a ocupa o func?ie ce implică exerci?iul autorită?ii de stat) pe o perioadă de 2 ani, pedeapsă ce se va executa doar în caz de anulare sau revocare a amânării aplicării pedepsei. În baza art. 83 alin. (1) Cod penal amână aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere de 2 ani stabilit în condiţiile art. 84 Cod penal, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 85 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Prahova, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. Conform art. 86 alin. (1) Cod penal supravegherea executării obligaţiilor va fi realizată de către Serviciul de Probaţiune Prahova.

În temeiul art. 404 alin. (3) Cod proc. pen. ?i art. 88 Cod penal instan?a atrage atenţia inculpatului că nerespectarea cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse precum şi săvârşirea unei alte infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere va atrage revocarea amânării aplicării pedepsei, aplicarea ?i executarea pedepsei în întregime. 20.În baza disp. art. 391 alin. (1) Cod pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. si art. 77 lit. a C.pen. raportat la disp. art. 396 alin. (1) şi (4) Cod de proc. pen.,şi la art. 83 Cod penal stabileşte pedeapsa de 1 an ?i 3 luni închisoare în sarcina inculpatului C.G.C., pentru săvâr?irea infrac?iunii de falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale în formă continuată (4 acte materiale).

În temeiul art. 67 alin. (2) Cod pen. ?i art. 391 alin. (1) teza finală, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) ?i b), respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice ?i dreptul de a ocupa o func?ie ce implică exerci?iul autorită?ii de stat) pe o perioadă de 2 ani, pedeapsă ce se va executa doar în caz de anulare sau revocare a amânării aplicării pedepsei.

În baza art. 83 alin. (1) Cod penal amână aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere de 2 ani stabilit în condiţiile art. 84 Cod penal, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art. 85 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Prahova, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. Conform art. 86 alin. (1) Cod penal supravegherea executării obligaţiilor va fi realizată de către Serviciul de Probaţiune Prahova.

În temeiul art. 404 alin. (3) Cod proc. pen. ?i art. 88 Cod penal instan?a atrage atenţia inculpatului că nerespectarea cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse precum şi săvârşirea unei alte infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere va atrage revocarea amânării aplicării pedepsei, aplicarea ?i executarea pedepsei în întregime. 21.În baza disp. art. 48 alin. 1 C.pen. raportat la art. 391 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. si art. 77 lit. a C.pen. raportat la disp. art. 396 alin. (1) şi (4) Cod de proc. pen.,şi la art. 83 Cod penal stabileşte pedeapsa de 1 an ?i 3 luni închisoare în sarcina inculpatului M.I.M., pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la infracţiunea falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale în formă continuată (4 acte materiale).

În temeiul art. 67 alin. (2) Cod pen. ?i art. 391 alin. (1) teza finală, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) ?i b), respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice ?i dreptul de a ocupa o func?ie ce implică exerci?iul autorită?ii de stat) pe o perioadă de 2 ani, pedeapsă ce se va executa doar în caz de anulare sau revocare a amânării aplicării pedepsei.

În baza art. 83 alin. (1) Cod penal amână aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere de 2 ani stabilit în condiţiile art. 84 Cod penal, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art. 85 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Prahova, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. Conform art. 86 alin. (1) Cod penal supravegherea executării obligaţiilor va fi realizată de către Serviciul de Probaţiune Prahova. În temeiul art. 404 alin. (3) Cod proc. pen. ?i art. 88 Cod penal instan?a atrage atenţia inculpatului că nerespectarea cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse precum şi săvârşirea unei alte infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere va atrage revocarea amânării aplicării pedepsei, aplicarea ?i executarea pedepsei în întregime. 22.

În temeiul art. 396 alin. (1) ?i (5) Cod proc. pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a Cod proc. pen., achită pe inculpatul O.N.G., pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la infracţiunea de falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale în formă continuată prevăzute de art. 48 alin. 1 C.pen. raportat la art. 391 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. si art. 77 lit. a C.pen. (4 acte materiale). 23.În temeiul art. 396 alin. (1) ?i (5) Cod proc. pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. c) Cod proc. pen., achită pe inculpatul V.M., pentru săvâr?irea infrac?iunii de falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale în formă continuată prevăzute de art. 391 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. si art. 77 lit. a C.pen. (4 acte materiale). În baza art. 404 alin. 4 rap. la art. 25. alin. 3 Cod proc. pen., dispune desfiinţarea următoarelor înscrisuri aflate în dosarul de urmărire penală:

Proces-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor ?i atribuirea mandatului de primar la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020 Circumscrip?ia electorală nr. 39 Ciorani; Proces-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor ?i atribuirea mandatelor pentru consiliul local la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020 Circumscrip?ia electorală nr. 39 Ciorani; Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votării pentru primar din data de 27 septembrie 2020, sec?ia de votare 374;

Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votării pentru consiliul local din data de 27 septembrie 2020, sec?ia de votare 374; Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votării pentru pre?edintele consiliul jude?ean din data de 27 septembrie 2020, sec?ia de votare 374; Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votării pentru consiliul jude?ean din data de 27 septembrie 2020, sec?ia de votare 374; Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votării pentru primar din data de 27 septembrie 2020, sec?ia de votare 375;

Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votării pentru consiliul local din data de 27 septembrie 2020, sec?ia de votare 375; Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votării pentru pre?edintele consiliul jude?ean din data de 27 septembrie 2020, sec?ia de votare 375; Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votării pentru consiliul jude?ean din data de 27 septembrie 2020, sec?ia de votare 375; Proces- verbal privind consemnarea rezultatului votării pentru primar din data de 27 septembrie 2020, sec?ia de votare 376;

Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votării pentru consiliul local din data de 27 septembrie 2020, sec?ia de votare 376; Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votării pentru pre?edintele consiliul jude?ean din data de 27 septembrie 2020, sec?ia de votare 376; Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votării pentru consiliul jude?ean din data de 27 septembrie 2020, sec?ia de votare 376;

Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votării pentru primar din data de 27 septembrie 2020, sec?ia de votare 377; Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votării pentru consiliul local din data de 27 septembrie 2020, sec?ia de votare 377;

Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votării pentru pre?edintele consiliul jude?ean din data de 27 septembrie 2020, sec?ia de votare 377; Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votării pentru consiliul jude?ean din data de 27 septembrie 2020, sec?ia de votare 377;

Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votării pentru primar din data de 27 septembrie 2020, sec?ia de votare 378; Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votării pentru consiliul local din data de 27 septembrie 2020, sec?ia de votare 378; Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votării pentru pre?edintele consiliul jude?ean din data de 27 septembrie 2020, sec?ia de votare 378; Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votării pentru consiliul jude?ean din data de 27 septembrie 2020, sec?ia de votare 378;

Având în vedere soluţiile dispuse în cauză cu privire la inculpaţii M.V., E.M., M.P, R.R., D.G.M., C.I.M., T.N., R.S., E.M., E.C., D.L., A.I., V.F., G.I., S.S., C.G.C., M.I.M., I.A.S, A.E., C.G.A., V.M., în baza art. 274 alin. (1) Cod proc. pen. obligă fiecare inculpat la plata sumei de 1500 de lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 1000 de lei aferentă fazei de urmărire penală şi suma de 500 de lei aferentă fazei de judecată.

În ceea ce priveşte pe inculpaţii O.N.G. şi V.M., în temeiul art. 275 alin. (3) Cod proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. În temeiul art. 274 alin. (1) Cod proc. pen., cheltuielile judiciare reprezentând onorariile avoca?ilor din oficiu pentru inculpaţii M.V. şi R.R. se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei ?i rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare pentru procuror şi inculpaţi. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 11.07.2025.

Document: 752/2025 11.07.2025