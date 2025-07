Ce poți face în weekend la Ploiești și în restul județului

Primul weekend din iulie aduce în Ploiești, dar și în restul județului, dincolo de temperaturi caniculare, și o serie de evenimente pentru care, cu siguranță, merită să ieșiti din case. Vor fi festivaluri, concerte, spectacole de teatru, dar și evenimente în natură.

Summer Meet, la Ploiești

Sâmbătă de la ora 18.00, în Parcul Municipal Vest din Ploiești, amatorii de cai putere sunt așteptați la Summer Meet 2025

Eveniment de excepție sâmbătă, de la ora 13.00, la muzeul „Conacul Bellu” din Urlați

Organizatorii promit muzică de calitate într-un cadru relaxat și o atmosferă de poveste.

Programul evenimentului:

Cvartete la conac

Muzică franceză pentru cvartet de coarde

Interpretează Cvartetul de coarde Țintea:

Mircea Lazăr, vioara I, Olga Berar, vioara a II-a,

Tamara Dica, violă, Eugen-Bogdan Popa, violoncel

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

Suita pentru cvartet de coarde din opera Castor și Pollux (1737)

Aranjament de David Faber

Ouverture, Chaconne

Georges Onslow (1784-1853)

Cvartetul Nr. 20 op. 46/ 2 în Fa major

1. Allegro

2. Andante – Sostenuto semplice

3. Menuett: Vivace

4. Allegro vivace e scherzo

Claude Debussy (1862-1918)

Cvartet de coarde (1893)

1. Animé et très décidé

2. Assez vif et bien rythmé

3. Andantino, doucement expressif

4. Trés modéré – Très mouvementé et avec passion

Weekend de Aventură și Distracție pe Domeniul Cantacuzino de la Floreşti, la Domeniul Copiilor

Sâmbătă și Duminică, 4 și 5 Iulie, înseamnă două zile pline de adrenalină, creativitate și voie bună pentru toată familia.

„Sâmbătă deschidem la ora 10:00 cu o mare premieră:

Inaugurăm prima parte a traseului de cățărare – 7 module spectaculoase, cu provocări și distracție pentru micii aventurieri!

Iar pentru răcorire, piscina unde îți poți răcori picioarele este deschisă! Părinții se pot relaxa la umbră, în șezlonguri, cu un ochi la cei mici”, transmit organizatorii.

„Light the night” la Valea Doftanei

„Vâslim din nou pe ape de munte! De data asta, ne întoarcem pe spectaculosul Lac Paltinu, înconjurați de munți, păduri și ape limpezi. „ Light the night” revine – și e mai colorat ca niciodată!

SUP-uri cu LED-uri „extraterestre”

Anul ăsta aducem ceva special: plăci de stand up paddle luminate, direct din altă galaxie! Le punem pe apă la apus, iar tu vei pluti în lumina lor, într-un peisaj care-ți taie respirația.

Caiace luminate, cer înstelat, foc de tabără, chitară și voie bună. Sună bine, nu?!”, este mesajul organizatorilor, care așteaptă cât mai mulți participanți sâmbătă, de la ora 7.00.

Regal de teatru la Câmpina, în memoria lui Eusebiu Ștefănescu

Câmpina se pregătește de un eveniment cultural de excepție, organizat în memoria îndrăgitului actor Eusebiu Ștefănescu, născut în acest oraș pe care l-a iubit nespus. Festivalul de Teatru care poartă numele celui care a fost actor, poet, scriitor, teoretician și practician al artei vorbirii și al artei scenice își va deschide porțile pe 4 și 5 iulie.

Evenimentul, aflat la prima ediție, este onorat de prezența unui juriu de excepție, alcătuit din personalități marcante ale teatrului și culturii românești, cum ar fi Virgil Ogășanu sau Viorica Vatamanu.

„In Memoriam Regina Maria”, la Sinaia

Muzeul Național Peleș va deschide sâmbătă, 5 iulie 2025, în Holul de Onoare al Castelului Pelișor, expoziția temporară de pictură „In Memoriam Regina Maria” a arhitectei Alexandra Teacă.

Alexandra Teacă este absolventă a Institutul de Arhitectură și Sistematizare ,,Ion Mincu” din București, specialitatea arhitectură și sistematizare, studiul formei, pictură, reprezentări, studiu de perspectivă și design.

În anul 2014 a obținut titlul de doctor în arhitectură cu teza ,,Influența picturii asupra limbajului de arhitectură de la începutul secolului XX”. Este membru al în Uniunii Arhitecţilor din România, al Asociației ”Art Majeur”, a artiştilor plastici din Franţa, și membru network international I.H.S. Rotterdam.

Expoziția va fi deschisă până în data de 27 iulie și se va putea vizita în regim de gratuitate, conform programului de vizitare al Castelului Pelișor.

Reuniune hipică la Hipodromul Ploiești

Clubul Sportiv Municipal Ploiești, prin Complex Hipodrom Ploiești va organiza duminică, 6 iulie, începând cu ora 09:30, o nouă reuniune hipică pe Hipodromul Ploiești.

Programul de duminică va cuprinde 4 curse de trap și 3 curse de galop cu cai pursânge englez, organizate în colaborare cu Jockey Club Român:

– La Trap: PREMIUL HARON, PREMIUL HERA, PREMIUL PROPRIETARILOR și PREMIUL HEMEIUȘ;

– La Galop: PREMIUL DE VARĂ, PREMIUL PETRE P. CARP, PREMIUL LASCĂR ST. CATARGIU și o cursă de calificare.

Din păcate, Marele Premiul la Trap nu se va putea ţine din cauza nerespectării condiţiilor prevăzute de Regulamentul General al Curselor de Trap din România: minim 6 cai înscrişi, care să fi participat la ambele premii premergătoare rezervate cailor de 4 ani: „Premiul Sfinţii Constantin şi Elena (Criteriul 4 ani)” şi „Premiul de Încercare”.

De asemenea, în cadrul evenimentului hipic, organizatorii au pregătit un program special pentru spectatori:

– recital sustinut de îndrăgita artistă Luana Toader, o prezență constantă pe arena hipică ploieșteană;

– demonstrație de sărituri peste obstacole, organizate de către centrul de echitație Luna Horse;

-plimbări gratuite cu calul pentru copii;

Hipodromul Ploiesti se alătură campaniei naționale de informare împotriva consumului de droguri, susținut de către Crucea Roșie Prahova, în cadrul proiectului „Descoperă puterea din tine”. Puteți afla informații importante de la reprezentanții Crucii Roșii, duminică, pe tot parcursul evenimentului hipic.

Pretul biletului de intrare este de 5 lei/persoana, copiii cu vârsta de până la 7 ani și persoanele cu dizabilități au accesul gratuit”.

Duminică, 6 iulie, de la ora 18.30, pe scena Teatrului „Toma Caragiu” din Ploiești se joacă piesa „Ce vor fetele”, o comedie perfectă pentru a încheia un weekend reușit.