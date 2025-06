Scam în numele Wizz Air pe mail. Nu accesați linkul!

O tentativă de scam este reclamată de clienți ai companiei aeriene Wizz Air din toată lumea. Aceștia reclamă faptul că au primit mail ca din partea serviciului de clienți al companiei, în care sunt anunțați de o întârzierea a zborului. „Apology For Delay” este titlul mailului primit astăzi, 9 iunie 2025, de clienți Wizz Air din toată lumea.

Odată deschis mailul, acesta nu conține niciun cod de rezervare, nici alte detalii, ci doar scuze din partea Wizz Air și un link către „Call Center Service”, dar a cărui adresă este de forma: http (…) post.eu.spmailtchnol.com (…). Nu accesați acest link, este o tentativă de scam!

Mailul are ca expeditor: „De la: „Wizz Air Customer Service” offers@noreply.wizznews.com”, în timp ce serviciul real de Servicii Clienți de la Wizz Air are adresa de mail: Wizz Air Customer Service notifications@notifications.wizzair.com

Nu vă lăsați păcăliți!

Mailul primit:

„Dear Customer,

We understand the inconvenience caused by the delaying of your flight due to operational challenges, and we sincerely apologize for this disruption to your travel plans.

Despite all difficulties and challenges, we might face along the way, we always do our best to take care of you, our valued customers, in the best possible way.

What are your options?

If you prefer, you can rebook to next available WIZZ flight, or alternatively, you can a refund – please see our previous email for further details on your options and rights.

Please note, the original flight is the soonest available option we can offer you to reach your destination.

In order to manage your flight options with WIZZ:

Contact our Information/Ticketing Desk at the airport. Contact our Call Centre Services (aici este link activ – n.r.) Use the Live chat feature on our website.

Thank you for your understanding and cooperation.

Kind regards,

Wizz Air Customer Service”.