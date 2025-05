Primăria și SGU Ploiești, depășite de îngrijirea spațiilor verzi

Primăria și SGU Ploiești sunt depășite de îngrijirea spațiilor verzi din Ploiești în această perioadă din an. Vegetația din parcuri și de pe alei a crescut excesiv, iar angajații nu țin pasul cu toaletarea ei.

După ce zilele trecute vă prezentam pericolul reprezentat de copacii ale căror crengi se rup sau sunt doborâți la fiecare adiere a vântului (Citește mai multe detalii: Domnule Mihai Polițeanu, cine plătește aceste pagube?) mai mulți cititori ne-au trimis pe adresa redacției imagini în care au surprins „junglele Ploieștiului”.

Oamenii au ajuns să se întrebe, pe bună dreptate, care este modul în care SGU Ploiești prioritizează toaletarea vegetației și să se teamă de apariția șerpilor.

„Așa arată zona pietonala, pe Șoseaua Vestului, între capăt troleu și intersecția cu Deltei. Poate reușiți dumneavoastră să faceți o adresă la SGU și către domnul primar pentru că este de Doamne Ferește! Niciodată nu am prins așa ceva. În alte cartiere au toaletat de 2-3 ori, dar în zona aceasta din Malul Roșu parcă nu existăm”, ne-a transmis un cititor.

Așa arată zona pietonală, pe Șoseaua Vestului 1 de 6

Un alt ploieștean, care locuiește în zona de Nord a orașului susține că angajații SGU intervin doar la suprafață, pe marginea străzilor, în timp ce pe aleile sunt înghițite, la propriu, de bălării.

„Este a doua oara si tunde pe marginea si parcuri si iar in grădinile pe lângă blocuri nimic. Înregistrarea video este de pe Cameliei, iar fotografiile sunt din zona de Nord, în apropierea blocului 25A. Am făcut patru sesizări în acest an și până acum nu s-a întâmplat”, ne-a transmis un alt cititor.