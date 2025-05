Declarațiile lui George Simion de la Digi24: „Nu-s bau-bau”

Marți, 6 mai 2025, candidatul AUR la președinția României, George Simion, a oferit un interviu în exclusivitate, pentru Digi24, în care a răspuns la întrebările privind aspecte de campanie electorală și direcția în care se îndreaptă România. Intervievat de jurnalistul Claudiu Pândaru, George Simion a dezvăluit care vor fi acțiunile pe care el le plănuiește dacă va deveni președintele României. Iată declarațiile sale:

Despre relația cu Ucraina și Republica Moldova și interdicția pe care o are de a intra în aceste țări

„Este în interesul Ucrainei și a Republicii Moldova ca președintele României să se ducă și să aibă relații bune. Din punctul meu de vedere, am toată deschiderea și cu toată dragostea o să mă duc, dar nu doar la Kiev, ci și la Cernăuți. Și intenționez prima vizită să o fac la Chișinău”, a declarat George Simion.

„Eu cred că lucrurile se vor regla, se vor normaliza și dacă nu, e treaba lor, e opțiunea lor”, a completat el.

Crede însă că Maia Sandu va dori „o relație foarte bună cu România” și că există pericolul ca, după alegerile din Republica Moldova, din luna septembrie, această țară să devină un stat pro-rus și, mai mult decât atât, anti-românesc.

„De-a lungul timpului, Republica Moldova tot a avut atitudini dușmănoase la adresa noastră, prin diferiți președinți Vladimir Voronin, Igor Dodon și așa mai departe.

Nu este cazul doamnei Maia Sandu, care are cetățenie română și care sunt convins că își va dori o relație bună, foarte bună cu România. Și mi-aș dori și eu același lucru cu Republica Moldova, mai ales că sunt alegeri în luna septembrie acolo și suntem într-un mare pericol ca forțele, de data asta cu adevărat pro-rusești, că și vorbesc rusa respectivii, să cucerească puterea și iarăși să avem un stat anti-românesc la granița noastră de est”, a declarat George Simion.

Despre scrisorile trimise românilor

În ceea ce privește scrisorile pe care mulți români le-au primit în campania electorală, inclusiv adresate unor persoane decedate, George Simion a declarat că datele le-a avut de la Registrul Electoral.

„Am trimis milioane de scrisori, am avut o bază de date a statului român care ne-a arătat – respectiv Registrul Electoral – și ne-a arătat o mare mare problemă. Structural, noi nu am putut procesa, interveni asupra datelor pe care le-am primit în mod legal, pe baza unei legi.

Și am trimis scrisori tuturor și ne-au venit mii, mii de răspunsuri: „Dar tata e mort de 3 ani, dar de 20 de ani tot cer Autorității Electorale să-l scoată pe tata din Registrul Electoral”. Am estimat milioane de morți în listele electorale permanente”, a povestit Simion.

„Eu, conform legii, nu am încălcat GDPR-ul, pentru că de asta este Registrul Electoral pus la dispoziție partidelor politice, să îl folosească în scopuri politice, în scopuri electorale, să-și informeze alegători. Eu asta am făcut. Nu cred că am greșit cu ceva.

Nu am vândut detergent respectivilor, nu le-am folosit datele altfel decât politic. Asta a făcut și Marcel Ciolacu anul trecut. Am trimis o scrisoare”, a spus Simion.

„Toate partidele politice au la dispoziție toată lista cu cetățenii de peste 18 ani din România, inclusiv cu persoanele decedate”, a adăugat el.

Despre contracandidatul Nicușor Dan

În ceea ce-l privește pe contracandidatul său la alegerile din 18 mai, George Simion consideră că a participat la formarea omului poltici care este astăzi Nicușor Dan.

„Ba cred că am participat la viitorul om politic Nicușor Dan. Da, cred că am avut rolul meu. Eram student, mă implicam în diferite campanii civice. Eu am făcut împreună cu prieteni de-ai mei acea campanie pentru eroii de la Revoluție (…)

Am fost la prima ediție a manifestului de la Roșia Montană și o temă dragă pentru mine ca student și ca om, care din spirit de frondă și-a întemeiat un grup civic numit Noii Golani în memoria golanilor din Piața Universității. M-am implicat și în chestiunea legată de patrimoniul din București.

Era în acel moment un proiect megalomanic al lui Videanu, voia să facă niște blocuri în Piața Revoluției și era chestiunea cu Catedrala Sfântul Iosif și au început bucureștenii să ia atitudine, să se organizeze. Era un grup de Yahoo, Grupul Civic București, unde nu era mare organizare. Noi ne implicam și cu Basarabia, și cu Roșia Montană, și cu Eroii Revoluției, și cu Asociația 21 Decembrie, și eu cu prietenii mei l-am propus pe Nicușor Dan, pentru că erau în lipsă de organizare, l-am propus că ar fi o figură bună să înceapă demersurile constructive.

Când a candidat prima oară în 2012 pentru Primăria Bucureștiului, i-am lipit afișe cu Nicușor Dan. A luat 9% în 2012. Nu am vrut să mă implic politic eu personal până în anul 2019, dar îmi doream sprijinirea unor figuri noi, nepătate, în spațiu politic românesc,” a declarat George Simion.

Despre vizita la Viena și mesajul transmis românilor în noaptea de după alegeri

S-a vehiculat în spațiul public faptul că George Simion a întreprins o vizită la Viena, luni, 5 mai 2025, vizită într-un loc cunoscut ca fiind locul unde merg „spionii ruși”.

„Aici eram duminică seară. Am ales să dăm un mesaj calm, un mesaj liniștit și un mesaj prin care arătam că nu mă bucur pentru rezultatul afișat. De altfel, am și spus în discursul respectiv că sunt departe exit-poll-urile, care ar trebui să fie mai bune decât sondajele, sunt departe de realitate. Am avut dreptate, nu a fost 30%, a fost 41% în dreptul meu. Face parte din strategia de campanie”, a spus el.

„La fel cum luni dimineață m-am dus preț de o oră să fac o poză importantă pentru mine, cu un politician de calibru, și m-am întâlnit cu niște colegi europarlamentari la Viena, unde am aterizat la 7:15 și am profitat din plin de timp. La 10 eram înapoi. Am aterizat la Sibiu”, a adăugat Simion.

„N-avem probleme de corupție, n-avem scheleți în dulap și încearcă adversarii noștri politici să inventeze lucrurile. Acum m-am dus până în Viena și deja au scris că acolo, în Viena, sunt agenturile rusești și gata, m-au prins că sunt agent rus sau ceva de genul acesta. În spoturile noastre de campanie și în ultimele zile de campanie o să vină o un val de mesaje de susținere din partea unor figuri importante”, a precizat George Simion.

Despre reducerea cu 500.000 a numărului bugetarilor

George Simion a declarat că numărul bugetarilor trebuie readus la nivelul din urmă cu 25 de ani, când erau doar 800.000 în sistemul bugetar. În opinia lui, numărul mare al bugetarilor nu se explică acum, mai ales în condițiile în care digitalizarea ușurează mult munca acestora.

„Situația este dramatică și va fi foarte greu să evităm falimentul. Și prefer să înțeleagă toată lumea de pe acuma faptul că nu sunt bau-bau, că n-am intenții rele, faptul că vor trebui, luate niște măsuri neprietenoase, pe care Marcel Ciolacu le-a amintit doar și toate guvernările din ultimii ani le-au amintit și ele nu s-au realizat. De exemplu o eficientizare a aparatului administrativ.

Suntem în Senatul României, aici tot am auzit proteste din partea angajaților. Sunt angajați aici, în Senat, la comisiile pe care le conducem noi, dar nu angajați de noi, ce erau în structura Senatului, care sunt deranjați în momentul în care li se cere un raport de activitate”, a spus George Simion în cadrul interviului.

El a mai spus că mai mulți angajați din administrația locală și centrală, care sunt membri de partid, ar trebui să plece. „Nu vorbim despre profesori, nu vorbim de cadre medicale, avem deficit la pompieri, la polițiști, la militari. Vorbim de faptul că la începutul anilor 2000 erau 800.000 de angajați în sectorul de stat și acum sunt 1.300.000. Ar trebui să ajungem înapoi la 800.000, pentru că în acești 25 de ani noi beneficiem de tehnologie, de digitalizare și putem să profităm de progresul tehnic”, a detaliat liderul AUR.

Despre numirea lui Călin Georgescu ca premier al României

„E angajamentul pe care mi l-am luat față de români. E normal să fac această chestiune. Dacă domnia să își dorește”, a spus Simion despre Georgescu.

„Eu cred în democrație și cred că persoana care e votată să conducă națiunea trebuie să ajungă să o conducă. De asta candidez din nou, iar domnul Georgescu, în opinia mea, merită să ajungă la conducerea țării”, a declarat George Simion.

„Am avut nenumărate discuții știm ce avem de făcut, dar trebuie să trecem peste o bornă, 18 mai. Altfel vindem blana ursului din pădure”, a adăugat el, când a fost întrebat din nou dacă a avut loc o discuție cu Georgescu privind funcția de premier.

„Constituția spune așa: Președintele poate nominaliza o persoană și încă una, are la dispoziție de la data primei nominalizări, 60 de zile după, după care poate dizolva Parlamentul. Există mai multe variante în lucru. Dacă românii vor accepta această variantă, voi insista probabil să merg și cu Călin Georgescu la niște alegeri anticipate, dar e foarte mică probabilitatea, pentru că mă aștept să găsim 50 plus unu din numărul de parlamentari. (…) Este o posibilitate. Aș vrea să evităm, sincer, să vă zic”, a concluzionat el.

Deși nu a participat la nicio dezbatere electorală înaintea primului tur al alegerilor prezidențiale, George Simion dorește în prezent o dezbatere cu Nicușor Dan și, cele două echipe de campanie deja stabilesc detaliile acesteia.

Sursa: Digi24