Cum mi-am rupt roata pe o stradă din Ploiești, „modernizată”

Povestea de astăzi nu este una preluată de la vreun cititor ci trăită chiar de mine, pe pielea mea… sau, mai bine zis, pe roata mașinii mele.

- Publicitate -

Totul s-a întâmplat în cartierul Mitică Apostol din Ploiești, în seara zilei de 14 aprilie, pe când încercam să ajung într-o vizită.

Într-o zonă care ar trebui să fie accesibilă, am făcut pană încercând să evit…o altă pană.

Pe una dintre străzile „proaspăt modernizate” din cartier, am dat peste o gură de canalizare lărgită și surpată pe margini, pe care am încercat să o ocolesc cât am putut.

- Publicitate -

Doar că, în timpul efectuării manevrei, roata din dreapta spate a mașinii a nimerit într-o altă gură de canalizare, mai mică dar la fel de periculoasă. Rezultatul a fost un cauciuc spart, un drum întrerupt și o frustrare imensă.

Problema este cunoscută de mulți dintre locuitorii zonei și nu numai.

După ce s-a introdus canalizarea pe unele străzi, asfaltarea a fost făcută în grabă și superficial. Nu s-a respectat procedura normală cu două straturi de asfalt, ci s-a turnat unul singur, ceea ce a dus în timp la surpări vizibile, adâncituri și margini prăbușite în jurul capacelor de canal. Iar acolo unde se presupune că ar trebui să fie drum, e mai degrabă o capcană pentru șoferi.

- Publicitate -

Accesul în cartier este, în multe locuri, destul de dificil, mai ales pentru mașinile joase sau pentru cei care nu cunosc bine zona. Dacă nu ești atent la fiecare pas, riști să ajungi cu mașina la vulcanizare.

Poate că e timpul ca autoritățile să revadă calitatea lucrărilor efectuate în acest cartier și să le asigure cetățenilor drumuri cât mai sigure.